مدينة لمعالجة النفايات على مساحة 8.5 مليون متر مربع جنوب مكة

يجري حاليا إنشاء "مدينة معالجة النفايات" على مساحة 8.5 مليون متر مربع، جنوب مكة المكرمة على أن تكتمل نهاية عام 2027 لتلبي احتياجات المدينة لمدة تصل إلى 60 عاما مقبلة، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" مشرف عمليات النظافة في أمانة العاصمة المقدسة عبدالرحمن الروقي.

وقال الروقي إنه تمت ترسية عقود البنى التحتية للمدينة ومنها استكمال الطريق المؤدي إليها، حيث تقع على بُعد 10 كيلومترات من طريق الليث.

بدوره قال أمين العاصمة المقدسة لـ"الاقتصادية" مساعد الداود إن مكة المكرمة تشهد تضاعف أعداد السكان خلال موسم الحج، إذ يرتفع العدد من نحو 3 ملايين نسمة إلى أكثر من 5 ملايين شخص، بين حجاج وعاملين في القطاعات المساندة، ما ينعكس مباشرة على زيادة كميات النفايات ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية لإدارتها.

المشاعر المقدسة تضم 1212 صندوقا ضاغطا

الداود أوضح أن منظومة إدارة النفايات في المشاعر المقدسة تضم أكثر من 1212 صندوقا ضاغطا، و115 مخزنا أرضيا، ونحو 80 ألف حاوية موزعة على مختلف المواقع والمرافق لخدمة الحجاج، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية لتعزيز السلوكيات السليمة في التخلص من النفايات ورفع مستوى الوعي البيئي.

من جانبها أوضحت أمانة العاصمة المقدسة لـ"الاقتصادية" أن إدارة النفايات خلال موسم الحج تعتمد على تقنيات حديثة تشمل الكنس الآلي والحلول الذكية، بهدف رفع كفاءة الجمع والمعالجة وتقليل زمن الاستجابة، ضمن خطة تشغيلية تعمل على مدار الساعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وذكرت أن الخطة التشغيلية تشمل توزيع الفرق الميدانية والعمال والمعدات والحاويات في مختلف المواقع، مع دعم المنظومة بالحاويات الضاغطة والمخازن الأرضية وأنظمة الكنس الآلي، بما يضمن سرعة التعامل مع النفايات خصوصا خلال أوقات الذروة.

13 ألف عامل نظافة في مكة والمشاعر المقدسة

يعمل في منظومة النظافة في مكة والمشاعر المقدسة أكثر من 13 ألف عامل نظافة، مدعومين بأكثر من 3 آلاف معدة وآلية، إضافة إلى ما يزيد على 88 ألف حاوية موزعة في المواقع المستهدفة.

وأضافت الأمانة أنها تعمل على الحد من مصادر التلوث عبر برامج النظافة والإصحاح البيئي ومكافحة الآفات، من خلال تشغيل أكثر من 1000 جهاز ومعدة مخصصة لرش المبيدات ومكافحة الآفات، إلى جانب توظيف تقنيات الكنس الآلي والحاويات الضاغطة والمخازن الأرضية لرفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الأثر البيئي.

إحصائيات أمانة العاصمة المقدسة لعام 1447 هـ أظهرت انخفاضا في إجمالي كميات النفايات الموردة للمردم العام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة حتى العاشر من ذي الحجة، مقارنة بالموسم السابق لعام 1446 حيث سجل الإجمالي العام للمردم العام في موسم 1447هـ كمية بلغت 67 ألف طن، مقارنة بـ 97 ألف طن في موسم 1446 هـ بتراجع 31 % في حجم النفايات الكلية الموردة خلال هذه الفترة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات (موان) الدكتور عبدالله السباعي إن المركز يعمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويدعم التحول الرقمي في قطاع إدارة النفايات، بهدف رفع الجاهزية البيئية خلال موسم الحج وتحسين كفاءة الخدمات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويتيح نظام "النظافة الذكي" إدارة البلاغات والمعدات والخدمات الخاصة بالنظافة في مكة المكرمة، بما يشمل متابعة تفريغ وغسيل الحاويات، الكنس الآلي، شفط مياه الأمطار، وإزالة المخلفات كبيرة الحجم، إضافة إلى تتبع المركبات وحالتها التشغيلية.

وأضافت أن النظام يوفر تقارير تفصيلية تشمل أداء مشرفي النظافة، أنواع البلاغات ومواقعها، حركة المعدات، المناطق المحظورة، الصيانة، مواقع شفط مياه الأمطار، والمعدات غير المرسلة للإشارات، إلى جانب لوحة مؤشرات أداء تتيح متابعة الوضع التشغيلي للنظافة في المدينة بشكل لحظي.