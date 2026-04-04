محافظ PIF : استثمرنا 98 مليار يورو في أوروبا .. وأرامكو ستوسع طاقات التخزين

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان أن الصندوق سيظل ملتزما بكافة استثماراته واستراتيجياته بمختلف أنحاء العالم، رغم الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وأنه مستثمر طويل الأجل ويتسم بالصبر".

الرميان قال خلال افتتاح قمة "الأولوية أوروبا 2026" في العاصمة الإيطالية روما، التي تنظمها مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار"، أن الصندوق السيادي السعودي، استثمر 98 مليار يورو في أوروبا خلال 8 أعوام، ما ساهم بـ 70 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي، ووفر 160 ألف وظيفة في أنحاء القارة".

محافظ صندوق الاستثمارات العامة كشف أن القمة الحالية ستشهد الإعلان عن 140 فرصة استثمارية في أوروبا، قيد الدراسة من قبل الصندوق، حيث رصد لها إجمالي استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو حتى 2030.

الرميان كان قد توقع العام الماضي أن تتضاعف استثمارات ومشتريات الصندوق في أوروبا إلى 170 مليار دولار، مؤكدا على الدور المحوري لأوروبا في استراتيجية الاستثمار العالمية، مشيرا إلى أن القدرة على التنبؤ والوضوح التنظيمي هما مفتاح الالتزامات طويلة الأجل.

لكنه سلط الضوء في المقابل، على وجود تحديات تعيق الاستثمار في أوروبا، موضحا أن أبرزها التحديات التنظيمية، وبعض القوانين المزمعة التي تضر المستثمرين أمثالنا، وكذلك في أرامكو وسابك، وهذا الأمر لا يحد من الاستثمارات الجديدة فحسب، بل يؤثر أيضا على الاستثمارات الحالية القائمة في أوروبا".

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أزمة "هرمز" و "أرامكو"

أشار ياسر الرميان إلى أن أزمة مضيق هرمز لم تقتصر على المنطقة أو إمدادات الطاقة فحسب، بل امتدت إلى قطاعات مختلفة أثرت على العالم بأسره، كاشفا عزم السعودية إنشاء مرافق تخزين كبرى للنفط بمختلف أنحاء العالم.

وقال "أرامكو لديها مرافق تخزين في أنحاء العالم، خاصة في آسيا، ونفكر بجدية في توسيع طاقات التخزين لدينا عبر إنشاء مرافق أكبر في مختلف الأسواق العالمية"، مشيرا إلى أن الشركة استثمرت 80 مليار يورو مع الموردين الأوروبيين.

الصندوق كان قد أعلن بداية العام الحالي استراتيجية جديدة حتى 2030، تستهدف الانتقال من بناء القطاعات الاستراتيجية إلى تحقيق تكامل في المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، بما يضع القطاع الخاص بموقع الشريك في صناعة القيمة، لا مجرد منفذ للمشاريع. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع المرحلة الثالثة من رؤية 2030، وفتح المجال أمام شراكات أعمق في الاستثمار طويل الأمد.

في الاستراتيجية الجديدة، تتوزع استثمارات الصندوق، الذي يدير أصولا بأكثر من تريليون دولار، على 3 محافظ استثمارية "محفظة الرؤية"، و"محفظة الاستثمارات الإستراتيجية"، و"محفظة الاستثمارات المالية".