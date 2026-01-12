الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
محافظ الأحساء لـ"هيئة الصحفيين السعوديين": الإعلام المهني يعزز التواصل مع المجتمع

الاثنين 12 يناير 2026 16:35 |1 دقائق قراءة
أكَّد الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أهمية دور الإعلام المهني في إبراز منجزات الوطن ونقل رسالته وقيمه، وتعزيز التواصل مع المجتمع، بحسب بيان اليوم.

أضاف خلال استقباله في مقر المحافظة اليوم رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين عضوان بن محمد الأحمري، برفقة أعضاء مجلس الإدارة، ومدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، أن ما يحظى به قطاع الإعلام من دعم واهتمام من القيادة، أسهم في تطوير منظومة العمل الإعلامي وتعزيز حضوره محليًا ودوليًا.

واطلع خلال اللقاء على جهود مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين وأعماله، وما تقوم به الهيئة من أدوار في تنظيم العمل الصحفي وتعزيز المهنية الإعلامية ورفع كفاءة الممارسين وتطوير البيئة الإعلامية وتمكين الكوادر الوطنية.

وذلك إضافة إلى برامج الهيئة ومبادراتها الهادفة إلى دعم الإعلام المسؤول، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، والاطّلاع على برنامج الوفود الإعلامية المحلية والدولية التي تزور المحافظة حاليًا.

السعوديةالصحافة
