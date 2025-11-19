



وقّعت مجموعة السعودية وشركة جنرال إلكتريك للطيران اتفاقية إستراتيجية جديدة تتعلق بمحركات GEnx، وذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي.

وتتوقع الاتفاقية تحقيق 5 ملايين ساعة عمل لتنفيذ أعمال صيانة المحركات داخل السعودية، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية تقدَّر بـ 4.1 مليار ريال من مبادرات التوطين ودعم سلسلة الإمداد المحلية. كما تسهم في توفير 300 وظيفة مباشرة موجهة لتأهيل الكفاءات الوطنية، إلى جانب توفير برامج تدريب تخصصية في قطاع الطيران.

الاتفاقية تستند إلى 4 مرتكزات رئيسية

تستند الاتفاقية إلى أربعة مرتكزات رئيسية، وهي أن محرك 18 GEnx يُعد تقنية متقدمة وذات كفاءة عالية لتشغيل 39 طائرة جديدة من طراز بوينج 787، إضافة إلى الكفاءة والترشيد من خلال التركيز الاستراتيجي على رفع كفاءة صيانة المحركات وتقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

كما تشمل التوطين عبر تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح الدوري لمحرك GEnx داخل مرافق صيانة المحركات التابعة لمجموعة السعودية، إلى جانب نقل المعرفة التقنية وبناء قدرات هندسية رائدة داخل السعودية بما يعزز منظومة الطيران الوطني.