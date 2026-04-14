مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام التنفيذ

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلستة التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة جدة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على نظام التنفيذ، وتعديل نظام مكافحة غسل الأموال.

المجلس وافق أيضا خلال الجلسة على تمديد مدة برنامج مشروع جدة التاريخية لمدة سنتين إضافيتين، إلى جانب تحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية، اعتبارًا من 1 / 11 / 1447هـ وحتى نهاية موسم حج هذا العام.

الإشادة بسرعة تعافي قطاع الطاقة

أشاد المجلس بنجاح جهود استعادة الإنتاج في عدد من مرافق منظومة الطاقة المتضررة من الاستهدافات والهجمات، مؤكدًا أن التعافي السريع يعكس ما تتمتع به منظومة الطاقة في السعودية من مرونة تشغيلية عالية، بما يدعم الاقتصاد العالمي ويعزز موثوقية الإمدادات واستمرارها للأسواق المحلية والدولية.

إشادة بدور القوات المسلحة في حماية السعودية

ثمّن المجلس دور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته من اعتداءات إيران، لتظل السعودية واحة للأمن والأمان، وتمضي بخطى راسخة نحو دعم الاستقرار إقليميًا ودوليًا.

موقف حازم تجاه التهديدات الإقليمية

شدد المجلس على رفضه القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولات تهديد أمن المنطقة، مجددًا إدانته الاعتداءات التي طالت السعودية ودول الخليج عبر مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، مؤكدًا أهمية تعامل حكومة العراق بمسؤولية مع التهديدات.

اتفاقيات دولية في مجالات متعددة

وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين السعودية وهونج كونج للتعاون في مجال تبادل المعلومات في البنية التحتية والتشييد.

كما أقر المجلس مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني ونظيراتها في كل من سورية، والصين، وجمهورية القمر، وليبيريا، وجورجيا، وسيشل.

وفي قرار آخر وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين الهيئة السعودية للسياحة وقطر للسياحة.

شراكات اقتصادية وتبادل بيانات جمركية

أقر المجلس مذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية ووزارة الاستثمار في الأردن للتعاون في مجال اختصاصاتهما، إلى جانب الموافقة على اتفاقية التبادل الإلكتروني للبيانات الجمركية بين مؤسسة البريد السعودي والبريد الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية.