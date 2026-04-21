مجلس الوزراء السعودي يوافق على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم في جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على عدد من القرارات، شملت تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية، وتعديل بداية السنة المالية للدولة لتكون من مطلع يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، واستمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي، إلى جانب اعتماد الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة.

إشادة بإستراتيجية صندوق الاستثمارات

بارك مجلس الوزراء السعودي إطلاق الإستراتيجية الخمسية لصندوق الاستثمارات العامة، التي تواكب المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030، مع التركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية ذات قدرة تنافسية عالية، بما يعزز الريادة الدولية، ويدعم الأصول واستدامة العوائد، ويرفع نسبة إسهام القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.

متابعة تطورات مضيق هرمز وأمن الطاقة

تابع مجلس الوزراء تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدًا أن استثمارات السعودية الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة عززت قدرتها على دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف، في ظل التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها في سلاسل الإمداد العالمية.

توجيهات لضمان نجاح موسم الحج

خلال رئاسة ولي العهد الأمير جلسة مجلس الوزراء، وجّه بتسخير جميع الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية لموسم الحج، وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى المنافذ الجوية والبرية والبحرية.