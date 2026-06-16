مجلس الوزراء السعودي يقر نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة

أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسته التي عقدت في مدينة جدة اليوم الثلاثاء، عددًا من القرارات التنظيمية والاقتصادية، شملت الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما رحب المجلس بتأكيد صندوق النقد الدولي على متانة الاقتصاد السعودي، واستعرض إنجازات برامج رؤية السعودية 2030، وأكد مواقفه تجاه التطورات الإقليمية والدولية.

إقرار نظام لإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة

وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.

حزمة قرارات تنظيمية جديدة

كما وافق المجلس على السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها بشكل ربع سنوي، إلى جانب تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، ونظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، ومعاهدة الرياض لقانون التصاميم.

إشادة صندوق النقد بمتانة الاقتصاد السعودي

ورحب مجلس الوزراء ببيان خبراء صندوق النقد الدولي، وما تضمنه من تأكيد على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية، مدعومًا بقوة أساساته الاقتصادية، ووفرة الاحتياطيات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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إنجازات برنامج التحول الوطني

وأشاد المجلس بما حققه برنامج التحول الوطني من إنجازات خلال 2025، بالتوازي مع اكتمال 71% من إجمالي مبادراته التنفيذية، التي تستهدف حماية البيئة، وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، ودعم التنمية المجتمعية، وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين مختلف فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع مستوى جاذبيته، إضافة إلى الإسهام في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وترسيخ الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

كما نوّه المجلس بالمكتسبات التي حققها برنامج تنمية القدرات البشرية في تطوير منظومة التعليم والتدريب، والارتقاء بتنافسية الكوادر السعودية محليًا وعالميًا، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، والتوسع في الاستفادة من التقنيات الحديثة، فضلًا عن ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الحضور الثقافي للسعودية.

تأكيد أهمية استعادة حرية الملاحة

وجدد مجلس الوزراء تأكيد أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز كما كانت عليه، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق السلام بما يعزز الأمن العالمي، ويراعي مصالح دول المنطقة واحترام شؤونها الداخلية.

ورحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، مثمنًا جهود الوساطة التي بذلتها باكستان وقطر.

الرياض تعزز ريادتها في الأمن السيبراني

وعدّ مجلس الوزراء اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرًا لأول مكتب يُعنى بالأمن السيبراني لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، تجسيدًا لريادة النموذج السعودي في الأمن السيبراني، وامتدادًا لجهود السعودية ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز استقرار الفضاء السيبراني وازدهار المجتمعات ونمو الاقتصادات، بما رسخ مكانتها وجهةً رائدةً لاحتضان الكيانات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا القطاع الحيوي.