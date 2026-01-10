مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا لاستعادة مؤسسات الدولة

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي اليوم، أنه تم تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، لاستعادة مؤسسات الدولة سلما أو حربا، فضلا عن نجاح عملية استلام المعسكرات في حضرموت والمهرة وعدن والمحافظات المحررة.

قال العليمي في كلمة اليوم "عملية استلام المعسكرات في حضرموت والمهرة وعدن تمت بنجاح، ونعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا لاستعادة مؤسسات الدولة سلماً أو حرباً، واللجنة العسكرية العليا ستتولى إعداد وتجهيز القوات والتشكيلات، واللجنة العسكرية العليا ستكون تحت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن".

أضاف، نثمن دور المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وإسناده، ونقدر الدور الأخوي الصادق للسعودية تجاه الشعب اليمني، ودعم المملكة المخلص في كافة المجالات سيظل خالدا في الذاكرة الوطنية وموضع وفاء وتقدير".

وقال في هذا السياق: إن مؤتمر الحوار الجنوبي - الجنوبي الذي ستستضيفه الرياض سيكون تحت رعاية المملكة، وستشارك فيه كافة الشخصيات والقيادات الجنوبية سعياً للوصول إلى حل لهذه القضية العادلة.

وتمثل كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بداية مرحلة جديدة من وحدة الصف لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات اليمنية المحررة وحمايتها من الحوثيين والعمليات الإرهابية.

أشار إلى أن "القضية الجنوبية العادلة تأتي في صدارة قائمة أولوياتنا، وتضحيات أبناء الجنوب لن تذهب هدراً وسندعم مخرجات المؤتمر الجنوبي بكل إخلاص".

تابع أن "ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لا تزال ترفض الجلوس على طاولة الحوار، وماتعانيه بلادنا نتيجة انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية".

وذكر أن "اللجنة العسكرية ستعمل على الاستعداد للمرحلة القادمة في حال رفض المليشيات للحلول السلمية، والقرارات الصعبة التي تم اتخاذها خلال الأيام المفصلية الماضية لم تكن غايتها القوة بل حماية المواطنين".

وأكد أن الشراكة الإستراتيجية بين تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة والحكومة اليمنية الشرعية في ظل خروج الإمارات من اليمن تتطلب تكثيف الجهود والعمل المشترك لتعزيز أمن اليمن واستقراره، و الأسلحة المهربة، وتأمين الممرّات المائيّة، وردع التهديدات العابرة للحدود.