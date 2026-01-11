مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين يعقد اجتماعه في الأحساء ويلتقي أمين الاتحاد الدولي للصحافة

عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين اجتماعه الخامس - في محافظة الأحساء - برئاسة رئيس المجلس عضوان بن محمد الأحمري، وناقش الاجتماع المشاركات الدولية للهيئة، والعلاقة بينها وبين الاتحاد الدولي واتحاد الصحافة الخليجية.

كما استعرض المجلس العروض الاستثمارية المقدمة من البنوك والشركات المالية للمساهمة في تطوير واستثمار الأرض التابعة للهيئة في حي الصحافة في مدينة الرياض.

وفي نهاية اجتماع المجلس دعا رئيس مجلس الإدارة عضوان الأحمري، أنثوني بلنجر أمين عام الاتحاد الدولي للصحافة للالتقاء بأعضاء المجلس.

وأشاد بلنجر بما استمع إليه من إيجاز عما تقدمه الهيئة من عمل لخدمة العاملين والممارسين في قطاع الصحافة، كما أشاد بدور المرأة السعودية في عمل المجلس.

وفي ختام الاجتماعات، نوه رئيس المجلس بالجهد النوعي المقدم من فرع الهيئة في الأحساء باستضافة اجتماعات اتحادات الصحافة الخليجية واتحاد صحافيي غرب آسيا، واجتماع مجلس إدارة الهيئة، كما قدم شكره لأمانة محافظة الأحساء والهيئة السعودية للسياحة والشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار".

وعن اختيار محافظة الأحساء، ‏قال الأحمري "إنها تأتي في سياق تنويع عقد أنشطة الهيئة في مناطق المملكة، ولإطلاع المشاركين خاصةً من خارج المملكة على الثراء الحضاري والمكونات المتنوعة للتراث والحضارة الذي تمتاز به مناطق ومحافظات المملكة".

أضاف، أن "هذه الخطوة تتناغم مع جهود هيئة السياحة لإبراز هذه المكونات إعلامياً، والانطباعات الجميلة التي أظهرها الضيوف المشاركون في هذه اللقاءات والاجتماعات شواهد على ذلك".