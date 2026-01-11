مجلسا الصحفيين السعودي والخليجي يطلعان على الأبعاد الاقتصادية لمهرجان الأحساء للتمور

اطلع مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين واتحاد الصحفيين الخليجي خلال زيارة ميدانية على فعاليات مهرجان الأحساء للتمور، المقام في الأحساء بالتزامن مع موسم جني التمور، بتنظيم من أمانة الأحساء.

وتعرف أعضاء المجلس والاتحاد على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمهرجان ودوره في تنشيط حركة تسويق التمور ورفع معدلات الصفقات، ولا سيما عبر مزاد التمور المقام في مدينة الملك عبدالله للتمور تحت أكبر مظلة للتمور عربيا.

ويحظى المهرجان بإقبال واسع من الزوار من داخل السعودية وخارجها، بما في ذلك سياح من دول غير خليجية، ما يعزز مكانة الأحساء كمركز اقتصادي وسياحي للتمور، ويسهم في دعم المزارعين والتجار عبر آليات تداول وتنظيم متطورة.