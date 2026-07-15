وقّعت شركة مُثل لخدمات الأعمال التابعة لشركة ريمات الرياض للتنمية، الذراع التنموي لأمانة مدينة الرياض، مذكرة تفاهم مع مؤسسة مكاتفة للبحوث والدراسات، لتوحيد الخبرات التنفيذية والبحثية لدعم استدامة تطوير السياسات والمبادرات المرتبطة بالرقابة والامتثال، بما يسهم في رفع كفاءة تطبيق اللوائح، وتعزيز جودة الخدمات، وتحسين جودة الحياة، بحسب بيان اليوم.

ومثّل الطرفين في توقيع مذكرة التفاهم الأميرة العنود بنت ناصر آل سعود الرئيس التنفيذي في مؤسسة مكاتفة غير الربحية، والمهندس عبدالله بن عبدالمحسن الكحيمي، الرئيس التنفيذي لشركة مُثل لخدمات الأعمال، وذلك بحضور عدد من منسوبي الجهتين.

و«شركة مُثل لخدمات الأعمال»، هي شركة متخصصة في تطوير وتنفيذ حلول الرقابة والامتثال، وتسهم في تطوير منظومة رقابية قائمة على الوعي والالتزام من خلال توظيف التقنية والبيانات ورفع كفاءة الأعمال الرقابية، بما يعزز موثوقية الخدمات ويسهم في تحسين جودة الحياة.

أما «مكاتفة»، فهي مؤسسة غير ربحية متخصصة في الأبحاث والدراسات الاقتصادية، تعمل على كسب التأييد للسياسات والتشريعات بما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وتشمل مجالات التعاون تطوير الحلول والمبادرات الداعمة للامتثال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير السياسات العامة من خلال رصد التحديات ورفعها للجهات ذات العلاقة، وتنظيم ورش العمل، وتطوير مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وذلك إلى جانب تبادل الرؤى والتحديات والمقترحات التطويرية بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ودعم كفاءة تطبيق السياسات واللوائح.

تأتي الشراكة امتدادًا لجهود شركة مُثل في بناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير منظومة الرقابة والامتثال، وتمكين المنشآت من الالتزام بالأنظمة واللوائح، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والارتقاء بجودة الخدمات في المدن.







