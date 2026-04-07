متوسط العمر المتوقع في السعودية يرتفع إلى 79.9 عاما قرب مستهدف 2030

ارتفع متوسط العمر المتوقع في السعودية من 74 عاما في 2016 إلى 79.9 عاما بنهاية 2025، ما يضع المملكة على أعتاب مستهدف رؤية 2030 القاضي بالوصول إلى 80 عاما، وفقا لما أعلنه برنامج تحول القطاع الصحي.

البرنامج عزى هذه القفزة النوعية إلى التوسع المتسارع في التجارب السريرية، التي شهدت نموا بلغ 51.4% خلال الفترة بين 2023 و 2025، فضلا عن تقليص متوسط مدة بدء هذه التجارب بنسبة 48%، إذ أسهمت بتسريع الوصول إلى حلول علاجية مبتكرة وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي.

على صعيد البيئة البحثية، ارتفع عدد الشركات الراعية للتجارب السريرية 36%، فيما زاد عدد مواقع إجرائها إلى 13 موقعا، في مؤشر يؤكد قدرة السعودية على استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز شراكاتها العلمية على المستويين المحلي والدولي.

الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي الدكتور خالد الشيباني، أوضح أن النمو المتسارع في التجارب السريرية يعكس تحول المملكة إلى مركز إقليمي للابتكار الصحي، مؤكدا أن الاستثمار في العلم والبحث بات يترجم إلى نتائج ملموسة في صحة الإنسان، بما يعزز جودة الحياة ويتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة في القطاع الصحي.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تحتفي سنويا في 7 أبريل بيوم الصحة العالمي لتسليط الضوء على القضايا الصحية ذات الأولوية، فيما يتمحور شعار هذا العام حول تكامل الجهود وتسخير العلم والابتكار في بناء مستقبل صحي مستدام للجميع.