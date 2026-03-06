وزارة المالية السعودية: المملكة تتمتع بوضع مالي قوي

قالت وزارة المالية السعودية اليوم الجمعة إن الوضع المالي للمملكة قوي وإنها تتمتع بإمكان الوصول إلى ​طرق تصدير متعددة منها البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران التي أدت إلى انتشار الاضطرابات في المنطقة.

وأشار متحدث باسم الوزارة في بيان إلى "التطورات الأخيرة" دون أن يذكر الصراع بشكل مباشر، مفيدا باستمرار "الأنشطة الاقتصادية ‌في جميع أنحاء ‌السعودية في العمل ​بشكل ‌طبيعي".

وأضاف البيان "نواصل تقييم ​المؤشرات الاقتصادية والمالية بشكل مستمر، وتؤكد البيانات الحالية أن وضعنا المالي وتوقعاتنا على المدى المتوسط لا تزال قوية".

وارتفعت أسعار النفط 20 % منذ ​يوم الجمعة الماضي، ‌وأدت الهجمات إلى خفض صادرات المحروقات الحيوية ‌عبر مضيق هرمز.

وجاء في البيان "استجابت أسواق الطاقة ‌للتطورات الأخيرة، مع ارتفاع أسعار النفط حاليا".

وأورد البيان "لا تزال البنية التحتية لتصدير الطاقة لدينا مرنة، وتتمتع السعودية بالمرونة اللازمة لاستخدام طرق تصدير متعددة، منها البحر الأحمر".