أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم، عن الدفعة الأولى من القادة العالميين ومحور برنامج "قمة الأولوية - آسيا"، التي تُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر في طوكيو، بحسب بيان اليوم.

وتتناول القمة موضوع "آسيا الجديدة" - كيف تُعيد رؤوس الأموال والإبداع والريادة التقنية في المنطقة تشكيل النمو العالمي، وتُعيد تحديد مركز الثقل الاقتصادي العالمي".

وتُعقد القمة التي تستمر يومين بالتعاون مع مجموعة ميزوهو المالية (Mizuho Financial Group)، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية (MUFG)، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC Group) شركاءَ تقديم، وستجمع المستثمرين العالميين وصناع السياسات والمؤسسين والرؤساء التنفيذيين لشركات "فورتشن 500" في حوارات رفيعة المستوى، ونقاشات مُنظّمة، وتبادلات استثمارية إستراتيجية ذات تأثير كبير.

وسيشارك صندوق الاستثمارات العامة، ممثلًا بمحافظ الصندوق رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر بن عثمان الرميان في قمة الأولوية - آسيا في طوكيو، وسيشكل دورًا محوريًّا في البرنامج.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: "تُعد طوكيو المكان الأمثل لــ"آسيا الجديدة". وبالتعاون مع شركائنا المتميزين ميزوهو، وMUFG، ومجموعة SMBC، ستحوّل القمة الحوار بين الغرب والشرق إلى استثمار قابل للتنفيذ وتعاون رائد عبر مجالات الذكاء الاصطناعي، والتنقل، والرعاية الصحية، والتمويل، والصناعات الإبداعية".

وستضم القمة شخصيات رفيعة المستوى تُسهم في رسم ملامح مستقبل الابتكار والاستثمار العالمي، ومنهم: الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، ورئيس شركة سوني بيكتشرز إنترتينمنت (الولايات المتحدة الأمريكية) توني فينسيكيرا، والرئيس والمدير التنفيذي، مختبر سوني لعلوم الحاسوب (اليابان) الدكتور هيرواكي كيتانو.

وذلك إلى جانب رئيس شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة (اليابان) يوشينوري كانيهانا، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميتسوي أو. إس. كيه. لاينز (اليابان) تاكيشي هاشيموتو، والرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي فوزو للشاحنات والحافلات (اليابان) كارل ديبن، والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Sila (الولايات المتحدة) جين بيرديتشيفسكي، والمدير العالمي لشركة كوانتم بلاك، الذكاء الاصطناعي من شركة ماكنزي (المملكة المتحدة) ألكسندر سوخاريفسكي، والرئيس التنفيذي للاستثمارات في شركة أنيموكا براندزا روبي يونغ.

وأيضا الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي (الإمارات العربية المتحدة) هنادي الصالح، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة إنفستكورب (البحرين) ريشي كابور، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الإندونيسية (إندونيسيا) رضا ويراكوسوماه، والرئيس التنفيذي لشركة إيجس (فرنسا) لوران جيرمان، والرئيس التنفيذي لشركة بوني إيه آي (الصين) الدكتور جيمس بينج، والشريك الإداري المؤسس لشركة Matrix Partners China (الصين) ديفيد سو، والرئيس والشريك في شركة Hopu Investments (الصين) جونتر هام.

وستركز محاور القمة على المحركات الإستراتيجية التي تُسرّع التحول العالمي وتتثمل في: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة، والتقنية السيادية: بناء البنية التحتية، والحوكمة، والتطبيقات العملية التي تُعزز ريادة آسيا في مجال الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التنقل وسلاسل التوريد: الأنظمة ذاتية القيادة، والتميز البحري، ولوجستيات الجيل القادم المدعومة بالقوة الصناعية اليابانية، وتدفّقات رؤوس الأموال والأسواق الخاصة: آسيا بوصفها نواة نمو مكاتب العائلات، والبدائل، ورأس المال الإستراتيجي الموجّه إلى الجنوب العالمي، والصحة، وطول العمر، والابتكار الحيوي: من الأبحاث عالمية المستوى إلى التأثير القابل للتطوير للمجتمعات المُسنة والفئات الشابة على حدٍ سواء، والاقتصاد الإبداعي، والألعاب، والويب 3: كيف تُشكّل الملكية الفكرية، والوسائط الغامرة، والقيمة الرمزية عصرًا جديدًا من الإبداع والملكية الرقمية.