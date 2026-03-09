الثلاثاء, 17 مارس 2026 | 28 رَمَضَان 1447
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.44
(-9.93%) -0.71
مجموعة تداول السعودية القابضة138.8
(0.29%) 0.40
الشركة التعاونية للتأمين128.8
(1.02%) 1.30
شركة الخدمات التجارية العربية110.9
(1.28%) 1.40
شركة دراية المالية5.09
(-2.12%) -0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب34.4
(1.78%) 0.60
البنك العربي الوطني20.87
(-0.62%) -0.13
شركة موبي الصناعية12.2
(2.61%) 0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.5
(-1.46%) -0.48
شركة إتحاد مصانع الأسلاك15.94
(1.85%) 0.29
بنك البلاد26.4
(0.23%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل10.18
(0.20%) 0.02
شركة المنجم للأغذية50
(2.33%) 1.14
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.54
(1.23%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.1
(1.06%) 0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية135.5
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة25.1
(-1.57%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين12.15
(0.50%) 0.06
أرامكو السعودية27.06
(-0.15%) -0.04
شركة الأميانت العربية السعودية12.85
(3.63%) 0.45
البنك الأهلي السعودي40.32
(1.05%) 0.42
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32.12
(-3.83%) -1.28
الأخبار

مؤسسة مجتمع جميل الأهلية تنظم مشاركة عدد من الأيتام لمرافقة اللاعبين بمباراة الأهلي والاتحاد

الاثنين 9 مارس 2026 15:28 |1 دقائق قراءة
بالشراكة مع جميل لرياضة المحركات وعبداللطيف جميل للسيارات، نظمت مؤسسة مجتمع جميل الأهلية مشاركة مجموعة من أبناء الوطن في مرافقة لاعبي فريقي الأهلي والاتحاد أثناء دخولهم إلى أرض الملعب قبل انطلاق المباراة، التي عقدت يوم الجمعة 6/3/2026 بملعب الإنماء بمدينة جدة.

وجاءت هذه المبادرة على أعتاب أجواء حماسية شهدتها المباراة، حيث أتيحت للأطفال فرصة مميزة للوقوف إلى جانب نجوم كرة القدم من الفريقين خلال لحظة دخول اللاعبين إلى الملعب، في تجربة استثنائية تعكس اهتمام المؤسسة بتمكين الأطفال الأيتام، من خلال التوعية بمكانتهم، وبناء الثقة لديهم وإثراء تجاربهم الحياتية، بما يتماشى مع جهود المؤسسة في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة.

وفي هذا السياق، قال أ. محمد عبدالغفار، مدير عام أول للمبادرات في مؤسسة مجتمع جميل السعودية: "نؤمن في مؤسسة مجتمع جميل السعودية بأهمية تمكين الأطفال وإتاحة الفرص التي تلهمهم وتمنحهم تجارب مميزة تسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز الأثر المجتمعي الإيجابي، وإبراز مكانة اليتيم في المجتمع من خلال إشراكهم في فعاليات وطنية ورياضية ذات حضور جماهيري واسع."

وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى مؤسسة مجتمع جميل السعودية من خلالها إلى تعزيز الأثر المجتمعي الإيجابي، وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، وإتاحة الفرص التي تساهم في تطوير وتمكين أبناء الوطن في مختلف المجالات.

