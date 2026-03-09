مؤسسة مجتمع جميل الأهلية تنظم مشاركة عدد من الأيتام لمرافقة اللاعبين بمباراة الأهلي والاتحاد

بالشراكة مع جميل لرياضة المحركات وعبداللطيف جميل للسيارات، نظمت مؤسسة مجتمع جميل الأهلية مشاركة مجموعة من أبناء الوطن في مرافقة لاعبي فريقي الأهلي والاتحاد أثناء دخولهم إلى أرض الملعب قبل انطلاق المباراة، التي عقدت يوم الجمعة 6/3/2026 بملعب الإنماء بمدينة جدة.

وجاءت هذه المبادرة على أعتاب أجواء حماسية شهدتها المباراة، حيث أتيحت للأطفال فرصة مميزة للوقوف إلى جانب نجوم كرة القدم من الفريقين خلال لحظة دخول اللاعبين إلى الملعب، في تجربة استثنائية تعكس اهتمام المؤسسة بتمكين الأطفال الأيتام، من خلال التوعية بمكانتهم، وبناء الثقة لديهم وإثراء تجاربهم الحياتية، بما يتماشى مع جهود المؤسسة في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة.

وفي هذا السياق، قال أ. محمد عبدالغفار، مدير عام أول للمبادرات في مؤسسة مجتمع جميل السعودية: "نؤمن في مؤسسة مجتمع جميل السعودية بأهمية تمكين الأطفال وإتاحة الفرص التي تلهمهم وتمنحهم تجارب مميزة تسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز الأثر المجتمعي الإيجابي، وإبراز مكانة اليتيم في المجتمع من خلال إشراكهم في فعاليات وطنية ورياضية ذات حضور جماهيري واسع."

وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى مؤسسة مجتمع جميل السعودية من خلالها إلى تعزيز الأثر المجتمعي الإيجابي، وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، وإتاحة الفرص التي تساهم في تطوير وتمكين أبناء الوطن في مختلف المجالات.

