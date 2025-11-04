تستضيف العاصمة السعودية الرياض، مؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي في نسخته الرابعة ، بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين متخصصين في مجال التجميل من السعودية والدول العربية وأوروبا وكوريا الجنوبية وتركيا.

وسيشهد المؤتمر الذي يعقد في فندق فيرمونت بالرياض يومي الجمعة والسبت المقبلين جلسات علمية متخصصة لأحدث ما توصل إليه الطب في مجال التجميل وأمراض الشعر والبشرة مثل العلاج بمادة الاكسوزوم وعلاج حب الشباب بالليزر.

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور محمد بن صالح الخويلد، أن المؤتمر الذي يقام للسنة الرابعة يعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب وإبراز أحدث ما توصل إليه طب وجراحة التجميل في العالم.

وأضاف "المؤتمر بنسخته لهذا العام سيسبقه ورش عمل عن أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم من خلال متحدثين من السعودية، وأوروبا، وكوريا وتركيا ومصر، إذ يستهدف تطوير وتنمية المعلومات في مجال الطب التجميلي لجميع المهتمين والممارسين الصحيين في هذا المجال.

وأكد أن البرنامج العلمي المصاحب معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 20 ساعة تعليم طبي مستمر، ويستهدف المؤتمر أطباء التجميل والممارسين الصحيين في هذا المجال، بالإضافة إلى طلاب وطالبات الطب المهتمين بهذا التخصص، مشيرًا إلى تخصيص قسم خاص للجراحة التجميلية مع بث مباشر من غرف العمليات، إضافًة إلى جلسة بث مباشر لتشريح المناطق المختلفة للوجه.