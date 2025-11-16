تستعد "ليدار للاستثمار"، الشركة الرائدة في الاستثمار والتطوير العقاري بالمملكة، للمشاركة للمرة الثانية في معرض "سيتي سكيب جلوبال – الرياض 2025"، الحدث العقاري الأبرز في المملكة والمنطقة، والذي يُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم) خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025، لتستعرض من خلاله أحدث مشاريعها وتوسعاتها النوعية في القطاع العقاري السعودي.

من خلال جناحها المتميز (H3.A40.B)، تستعرض "ليدار للاستثمار" في المعرض مجموعة من مشاريعها السكنية والاستثمارية النوعية، التي تعكس رؤيتها في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين الابتكار في التصميم وجودة البنية التحتية.

ومن بين المشاريع التي تستعد الشركة لعرضها، يبرز مشروع "ليدار بارك" في منطقة القصيم، الذي يُعد نموذجًا متكاملًا للتخطيط العمراني الحديث، إذ يمتد على مساحة تتجاوز 800 ألف متر مربع، ويتضمن 1007 قطع أراضٍ تشمل أراضي سكنية مستقلة وتجارية ومتعددة الأدوار، إلى جانب خدمة الإفراغ الفوري التي تمنح المستثمرين مرونة وسرعة في التملك والتطوير، ويتميز المشروع ببنية تحتية متكاملة ومرافق نوعية تواكب معايير جودة الحياة في المدن الحديثة.

كما تسلّط "ليدار" الضوء على مشروع "دار الربى" في العاصمة الرياض، الذي تطوره بالشراكة مع (NHC)، ويضم 1,192 وحدة سكنية مستوحاة في تصاميمها من العمارة السلمانية الأصيلة، في بيئة حضرية عصرية تعكس روح الأصالة السعودية وتنسجم مع متطلبات الحياة الحديثة.

وفي خطوة فريدة تتيح لعملائها تجربة واقعية غير مسبوقة، أعلنت "ليدار" عن طرح "فلة العرض" لمشروع "دار الربى" على أرض الواقع، لتمكين الزوار والمستثمرين من استكشاف جودة التنفيذ والتصاميم الأصيلة بشكل مباشر، مما يعكس التزام الشركة بالشفافية وتقديم تجربة تفاعلية تعزز ثقة العملاء بالمشروع.

وفي إطار توسعها النوعي في المدن الرئيسة، تعرض الشركة أيضًا مشروعي "دار المكيمن" في المدينة المنورة و"دار مكة" في مكة المكرمة، اللذين يجسدان مفهوم التطوير المتوازن بين الأصالة والحداثة، من خلال تصاميم معمارية تراعي الخصوصية الثقافية وتوفر في الوقت ذاته بيئة سكنية عصرية ومستدامة.

كما تعرض مشروعها السكني "دار السدن"، في جنوب جدة، الذي يضم 438 وحدة سكنية صُممت وفق أعلى معايير الجودة العمرانية، مؤكدة بذلك تميز الشركة في التصميم وقدرتها على تقديم مشاريع سكنية فاخرة ومتكاملة تلبي تطلعات العملاء.

وفي سياق شراكاتها الاستراتيجية مع NHC، تطرح "ليدار" مشروع "دار القادسية" في مدينة تبوك، الذي يمتد على مساحة 144,960 متر مربع ويضم 470 وحدة سكنية بتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية، إضافة إلى مشروع "دار الورود" في مدينة الطائف، الذي يوفر 535 وحدة سكنية بمواقع وتصاميم متعددة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي في شمال شرق المدينة، مع بنية خدمية متكاملة تضمن أسلوب حياة عصريًا راقيًا.

وفي هذا الإطار، شدّد محمد العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة "ليدار للاستثمار"، على التزام الشركة بتطوير مشاريع عقارية مبتكرة ومتطورة تواكب التحول العمراني والاقتصادي في المملكة، مشيرًا إلى أن محفظة الشركة قد توسعت لتشمل عددًا من المدن الكبرى مثل الرياض، جدة، المدينة المنورة، تبوك، الطائف، ومكة المكرمة، بما يعكس التوافق التام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن هذه المشاريع لا تقتصر على تقديم وحدات سكنية واستثمارية عالية الجودة فحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز جودة الحياة وخلق مجتمعات مستدامة متكاملة الخدمات، بما يرسخ مكانة المملكة كوجهة رائدة للتطوير العمراني الحديث.

من جهته، أكد سعود العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة "ليدار للاستثمار"، أن التوسع الكبير في محفظة الشركة يعكس استراتيجيتها الطموحة في تطوير قطاع عقاري مستدام ومبتكر، مشيرًا إلى أن الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص لعبت دورًا محوريًا في تسريع نمو الشركة وتعزيز مكانتها في السوق.

وأوضح أن المُشاركة في معرض "سيتي سكيب الرياض 2025" تمثل ترجمة حقيقية لطموحات "ليدار" المستقبلية في التوسع والنمو المستدام عبر مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على تقديم مشاريع نوعية تلبي احتياجات المستثمرين والمجتمع على حد سواء.

يُذكر أن "ليدار للاستثمار" تأسست كذراع تنموي واستثماري سعودي يهدف إلى تطوير مشاريع عقارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتسعى الشركة من خلال هذه المشاريع إلى تقديم حلول سكنية متكاملة ترتكز على الابتكار والاستدامة، مع التركيز على تعزيز جودة الحياة وخلق مجتمعات متكاملة تعكس الهوية السعودية وقيمها الأصيلة.

لزيارة جناح "ليدار للاستثمار" والتعرف على مشاريعها المبتكرة عن قرب خلال معرض سيتي سكيب الرياض 2025، يمكن التسجيل مسبقًا من خلال الرابط التالي:

https://cityscapeglobal.com/ar/tickets-ar

