تستهدف شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، المختصة في الصناعات الدفاعية، تنفيذ 60% من عمليات تصنيع مكونات الأنظمة الدفاعية داخل السعودية، بحسب ما أكده لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي في المملكة جوزيف رانك.

وخلال حفل بمناسبة مرور 60 عاما على أعمال لوكهيد مارتن في السعودية، قال: "كنا نبيع للسعودية، لكننا الآن نصنع مكونات رئيسية لعديد من أنظمتنا داخل البلاد، لأن ذلك جزء من متطلبات رؤية 2030"، مؤكدا أن التوطين جزء أساسي لنشاط الشركة في المملكة.

تعد "لوكهيد مارتن" أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم من حيث الدخل، وتوظف نحو 140 ألف شخص في العالم.

توطين يمتد إلى تطوير رأس المال البشري

لا تستهدف "لوكهيد مارتن" تصنيع المكونات فحسب، بل أيضا إصلاح ودعم المكونات الرئيسية وتطوير رأس المال البشري وبرامج التدريب الداخلي، وفقا لرانك.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية: "نعطي الطلاب أمثلة واقعية. ففي الجامعة، عادة ما يتعلمون أمورا نظرية، لكننا نحب أن نمنحهم مشكلات حقيقية ليقوموا بحلها".

حول تأسيس مقر إقليمي في السعودية، قال رانك إنه نبع من أن الشركة "ترى عديدا من الفرص في قطاع الدفاع بالسعودية، وهي تعمل للمساهمة في تطوير أنظمة دفاعية مطورة بالذكاء الاصطناعي".

ومن المنتظر أن يخدم المقر الإقليمي للشركة في العاصمة السعودية الرياض عملاءها في أنحاء المنطقة.

وبينما قال رانك إن السعودية دخلت ضمن سلسلة التوريد لمصانع الشركة، فقد أكد أن تصنيع بعض أجزاء منظومة "ثاد" الدفاعية داخل المملكة سيفيد عملاءها.

ذكر الرئيس التنفيذي لـ "لوكهيد مارتن" في السعودية أن الشركة بصدد تطوير قدرات إضافية للدفاع الجوي، مؤكدا أن المملكة ستحصل عليها.

مرحلة جديدة من الإنتاج المشترك مع السعودية

كان الرئيس التنفيذي قد كشف في حديث سابق مع "اقتصاد الشرق"، في مايو الماضي، أن الشركة تطمح للدخول في مرحلة الإنتاج المشترك وتطوير المنتجات مع السعودية.

تتخطى الشركة بهذا التوجه مرحلة تصنيع المكونات وأعمال الصيانة التي تقوم بها حاليا داخل السعودية.

بدورها، تستهدف السعودية الوصول بنسبة توطين الصناعات العسكرية إلى 50% بحلول عام 2030.

وفقا للتقرير السنوي لرؤية السعودية 2030، فقد بلغت نسبة توطين هذه الصناعات 19% بنهاية العام الماضي.

كما زاد عدد المنشآت المُصرَّحة في قطاع الصناعات العسكرية السعودية، ليصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024.