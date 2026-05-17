لمواجهة سيناريوهات حسم دوري "روشن".. تجهيز منصتين وكأسين و100 ميدالية ذهبية

ستضطر رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لتجهيز منصتين للاحتفال ببطل دوري روشن السعودي، الأولى في ملعب "الأول بارك" في الرياض حيث يستضيف النصر نظيره ضمك، والثانية في ملعب مدينة المجمعة الرياضية،، حين يحل الهلال ضيفاً على الفيحاء في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري.

ويتصدر النصر المسابقة برصيد 83 نقطة، يليه الهلال برصيد 81 نقطة، وهما الوحيدان اللذان يملكان فرصة نيل اللقب، حيث يتوج النصر باللقب رسمياً في حال فوزه على ضمك، بينما يتوج الهلال باللقب إذا فاز على الفيحاء وتعثر النصر بالتعادل أو الخسارة.

50 ميدالية في الرياض ومثلها في المجمعة

ووجهت الرابطة الإدارة التنفيذية، بموجب صلاحياتها، لإصدار قرار تشغيلي طارئ لتجهيز مراسم التتويج في الموقعين بالتزامن؛ حيث يتم تجهيز نسختين من الكأس و100 ميدالية ذهبية (50 في الرياض، و50 في المجمعة)، وتوزيع وفد رسمي من الرابطة على الملعبين لتتويج البطل فور الحسم، وفق اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري في نسختها الحالية .

كما ستقوم الرابطة بتجهيز الملاعب للتتويج، وذلك قبل 24 ساعة من موعد انطلاق المباراتين اللتين ستقامان في وقت واحد، وتحويلهما إلى ملاعب خالية من الإعلانات التجارية غير التابعة للرابطة، وتجهيز ممرات ومسارح ومراسم التتويج بهوية علامات المسابقة التجارية ورعاة الرابطة الرسميين فقط .

تدقيق زي الاحتفال في الدقيقة 75

وسيتم إبلاغ الفريقين المنتظر أن يتوج أحدهما باللقب بضرورة فحص واعتماد زي الاحتفال؛ حيث يتولى مدير المباراة والحكم الرابع قبل 75 دقيقة من اللقاء فحص وتدقيق "زي الاحتفال"، وتشمل القمصان والملابس التي يرتديها الفريق البطل عقب الصافرة للاحتفال باللقب .

ويُشترط على الفريقين في هذا الزي ألا يحمل أي حقوق إعلانية أو علامات تجارية لموردين أو رعاة غير معتمدين من الرابطة، مع إلزام النادي المتوج باللقب بضمان مشاركة وحضور جميع أفراد وفد النادي من لاعبين أساسيين وبدلاء ومسؤولين وإداريين في فعالية التتويج الرسمية وحفلات الجوائز المصاحبة لها بشكل كامل .

وشددت اللائحة التنظيمية على أن أي خرق لبروتوكول ليلة الحسم أو مخالفة الاشتراطات الخاصة بزي الاحتفال، سيعرض النادي المعني لعقوبات انضباطية تصدرها لجنة الامتثال للمسابقة في الرابطة، حيث تعد قراراتها نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف، أو يتم رفعها إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم .

كما تحتفظ الرابطة بالحق الكامل في إلزام النادي المتوج بدفع تعويضات مالية مباشرة في حال تسببه بأي أضرار تسويقية أو تجارية تلحق بشركاء الرابطة أو شركاء البث أثناء النقل التلفزيوني الحي للمراسم، على أن يمتد حق الرابطة والرعاة في استخدام الملعب حتى نهاية ساعات العمل في اليوم التالي للمباراة كحد أقصى لإتمام عمليات تفكيك وإخلاء منصات الاحتفال .