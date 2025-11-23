أدت موجة صعود محمومة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي في أسهم شركة "أوراكل" لأن يصبح الملياردير لاري إليسون لفترة وجيزة أغنى شخص في العالم في سبتمبر الماضي. لكن التراجع المطوّل منذ ذلك الحين محا تلك المكاسب بالكامل وأكثر، ما أدى إلى انخفاض صافي ثروة إليسون بمقدار 130 مليار دولار.

وقد دفع هبوط "أوراكل" إلى تقدم لاري بايج، الشريك المؤسس لشركة "ألفابت"، على إليسون ليحتل المركز الثاني لأول مرة على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

بايج، البالغ من العمر 52 عاماً، والذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ"جوجل" في فترتين قبل إعادة هيكلتها تحت مظلة "ألفابت"، تبلغ ثروته الآن 256.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يصله على الإطلاق. ولا يزال متأخراً عن إيلون ماسك الذي تبلغ ثروته 421.8 مليار دولار، فيما تراجع إليسون، البالغ 81 عاماً، إلى المركز الثالث بثروة قدرها 253.3 مليار دولار.

الذكاء الاصطناعي يقود أوراكل للصعود

قفزت أسهم "أوراكل" بنسبة 36% في 10 سبتمبر بعد أن أعلنت الشركة، التي تتخذ مقراً في أوستن، عن ارتفاع قوي في الطلب على نشاطها في البنية التحتية السحابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقد أضاف ذلك 89 مليار دولار إلى صافي ثروة إليسون، وهو أكبر مكسب يومي يتم تسجيله على الإطلاق في مؤشر الثروة لدى بلومبرغ.

غير أن محو تلك المكاسب استغرق شهرين فقط. ترتبط طموحات "أوراكل" في الذكاء الاصطناعي ارتباطاً وثيقاً بـ "أوبن إيه آي" (OpenAI)، وتعوّل الشركة على مئات مليارات الدولارات من الإيرادات من "أوبن إيه آي" خلال السنوات المقبلة، وهو مبلغ يفوق بكثير ما يولده مطوّر نماذج اللغات حالياً.

أسهم "ألفابت" تقفز بفضل "جيميناي"

كما أصبحت الأسواق أكثر تذبذباً مع اعتماد "أوراكل" بشكل متزايد على التمويل بالديون. فهي تستعد لإصدار سندات بقيمة 38 مليار دولار لتمويل بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي، رغم أن صافي ديونها المعدل يقترب بالفعل من 100 مليار دولار. وشهدت أسهم الشركة ستة أسابيع متتالية من التراجع منذ ذروة سبتمبر، وهبط سهمها بنسبة 39% عن أعلى مستوى تاريخي، ليغلق يوم الجمعة عند 198.76 دولار.

في المقابل، قفزت أسهم "ألفابت" بنسبة 58% هذا العام، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 3.5% يوم الجمعة، بعد موجة من المراجعات الإيجابية لنموذج الذكاء الاصطناعي "جيميناي" (Gemini)، مما جدد الآمال في قدرتها على المنافسة مع شركات مناظرة مثل "أنثروبيك" (Anthropic) و"أوبن إيه آي". وساهم ذلك في إضافة 88.6 مليار دولار إلى صافي ثروة بايج في 2025، وفق مؤشر الثروة لدى بلومبرغ.

ورغم أن كلاً من بايج والشريك المؤسس في "ألفابت" سيرجي برين، 52 عاماً، لا يشغلان حالياً مناصب تشغيلية، فإن برين قال في مؤتمر أوائل هذا العام إنه يخطط للعودة إلى دور أكثر انخراطاً في الإدارة في الشركة.

ويحتل برين حالياً المركز الخامس على قائمة بلومبرغ للأثرياء بثروة تبلغ 239.9 مليار دولار.