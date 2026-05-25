كبير المستشارين الاقتصاديين لترمب: تراجع أسعار النفط يفسح المجال لخفض الفائدة

قال كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، إنه واثق من أن انخفاضاً محتملاً في أسعار النفط سيخلق مجالاً أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وقال هاسيت في برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على قناة "فوكس نيوز" إن البيت الأبيض يتوقع انخفاض أسعار الطاقة بمجرد التوصل إلى اتفاق مع إيران، وذلك بالتزامن مع نشر ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي أن المفاوضات مع طهران "تمضي بطريقة منظمة وبنّاءة".

وقال هاسيت: "مرة أخرى، نتوقع أن تهوي أسعار الطاقة بمجرد التوصل إلى اتفاق". وأضاف: "وعندما يحدث ذلك، سيكون هناك مجال كبير أمام الاحتياطي الفيدرالي للقيام بالأمر الصائب وخفض أسعار الفائدة".

وشدد على أنه يحترم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مشيداً بكيفن وارش، الذي أدى اليمين رئيساً للاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، مع قول ترمب إنه يريده أن يكون "مستقلاً تماماً" وأن "يفعل ما يراه مناسباً".

الوقود والتضخم يضغطان سياسياً

في حين يشكل ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، الناجم عن إغلاق إيران مضيق هرمز، خطراً سياسياً متزايداً على ترمب وحزبه الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، قال هاسيت إن تسارع التضخم مدفوع إلى حد كبير بأسعار الطاقة.

وقال: "إذا نظرت إلى التقارير الأخيرة، فقد كانت أسعار الطاقة مقلقة تماماً، لكن المؤشر الأساسي كان بالكاد يتحرك على الإطلاق". وأضاف: "أعتقد أنه بمجرد أن نرى أسعار النفط تعود إلى الانخفاض، فقد نشهد تضخماً سلبياً بسبب ذلك".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 3.8% في أبريل، في أسرع وتيرة خلال ما يقرب من ثلاث سنوات. أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فارتفع 2.8%، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر.