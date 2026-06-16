كأس العالم 2026 .. التوترات الجيوسياسية خارج الملعب





مارييل فيراغامو

أدت الحرب الإيرانية، وتشديد قوانين الهجرة، وحظر السفر الذي فرضته إدارة ترامب، إلى زيادة أهمية بطولة هذا الصيف. رجل يسير على رصيف أمام جدار خرساني يحمل جدارية مرسومة لكأس العالم 2026 في المكسيك.

شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الهيئة العالمية المنظمة للعبة، هو أن "كرة القدم توحد العالم". لكن من المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للرجال هذا الصيف وسط توترات رياضية وجيوسياسية.

هذه هي أول بطولة كأس عالم تستضيفها 3 دول: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. مع ذلك، توترت علاقات الولايات المتحدة مع جارتيها خلال ولاية ترمب الثانية بسبب قضايا التجارة والهجرة وسياسات الحدود، ما يمثل تحولاً جذرياً منذ أن خططت الدول الـ3 لاستضافة البطولة معاً 2017.

ونظرًا للتوترات الجيوسياسية المحيطة بالبطولة، يتساءل المراقبون عن كيفية سير هذه النسخة من كأس العالم - التي يُتوقع أن تجذب أكثر من مليون زائر دولي. وقال إبينزر أوباداري، خبير الشؤون الإفريقية في مجلس العلاقات الخارجية: "لا أعتقد أن هذه النسخة ستكون سلسة كنسخ كأس العالم السابقة".

ويشرح مجلس العلاقات الخارجية التعقيدات المحتملة التي تنتظر اللاعبين والجماهير والدول المضيفة. كيف يمكن أن تؤثر قيود السفر التي فرضت في حضور كأس العالم؟ في وقت سابق من هذا العام، وتم الحظر على السفر كليًا أو جزئيًا على مواطني 39 دولة من دخول الولايات المتحدة. وقد زادت القيود المفروضة على السفر تدريجيًا، بما في ذلك وقف معالجة تأشيرات الهجرة لـ 75 دولة.

تستضيف الولايات المتحدة كأس العالم للرجال هذا العام، إضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028، ولذلك صرّحت الإدارة بأن الرياضيين والمدربين وأفراد الطاقم الإداري لهذه البطولات - إلى جانب عدد قليل من الأحداث الرياضية الأخرى - سيكونون مستثنين من هذه القيود. وأوضحت وزارة الخارجية أن "مجموعة صغيرة فقط من المسافرين" ستكون مؤهلة للاستثناء، ما يشير إلى إمكانية استثناء المشجعين والمشاهدين الأجانب ووسائل الإعلام والشركات الراعية من الدول التي تفرض عليها سياسات السفر الخاصة. وتشمل قائمة الدول الـ4 التي تأهلت فرقها لكأس العالم حظر السفر: هايتي وإيران اللتان تواجهان حظرًا كاملًا على الدخول، بينما تواجه ساحل العاج والسنغال قيودًا جزئية.

تضم قائمة تعليق التأشيرات الصادرة عن إدارة ترمب العديد من الدول الأخرى المؤهلة، بما في ذلك مصر وغانا والأردن والمغرب وأوروغواي وأوزبكستان، التي تنطبق فقط على تأشيرات الهجرة. وأوضح إدوارد ألدن، خبير الهجرة في مجلس العلاقات الخارجية: "لا ينبغي أن يمنع ذلك مشجعي تلك الدول من الحصول على تأشيرات سياحية، ولكن من المؤكد أن أي شخص قادم من تلك الدول سيواجه إجراءات مشددة".

ستواجه هذه الدول مستوى إضافياً من التدقيق. بالنسبة للجماهير الذين يستوفون الشروط القانونية لحضور مباريات المنتخب الأمريكي، تُمثل التكلفة عائقًا آخر. فإلى جانب كون تذاكر مباريات هذا العام هي الأغلى في تاريخ البطولة، تسببت الحرب الإيرانية في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وكان من المتوقع أن يواجه حاملو تأشيرات غير المهاجرين من 5 دول مشاركة - الجزائر، والرأس الأخضر، وساحل العاج، والسنغال، وتونس - شرط دفع كفالة قدرها 15,000 دولار لحضور المباريات على الأراضي الأمريكية.

ويقترح أحد المقترحات إلزام المتقدمين من 42 دولة - بما في ذلك شركاء الولايات المتحدة المقربين - بتقديم كميات هائلة من البيانات عبر الإنترنت، على الرغم من أن هذا المقترح لم يُعتمد نهائيًا قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق البطولة. "هل سيخشى الناس دخول الولايات المتحدة؟" أن كأس العالم 2026 سيكون حدثًا تاريخيًا لأنه سيضم رقمًا قياسيًا بلغ 10 فرق من دول إفريقية. ومع ذلك، اختار العديد من المشجعين الأفارقة الحاصلين على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة ترتيبات أخرى.

السلامة في البطولة؟

تخضع جوانب عديدة من الألعاب للتدقيق فيما يتعلق بالتهديدات المحتملة للسلامة: الملاعب. يُعدّ الأمن خلال الأحداث الرياضية الكبرى مصدر قلق دائم. وينطبق هذا بشكل خاص على كأس العالم هذا العام، الذي يُعدّ أكبر نسخة من البطولة على الإطلاق. وقد منحت الحكومة الأمريكية 846 مليون دولار أمريكي كمنح لتسع ولايات أمريكية مُضيفة لتعزيز الأمن السيبراني، والتأهب للاستجابة للطوارئ، والأمن، وحماية الطائرات المسيّرة في المدن الأمريكية المُضيفة.

كاتب ومحرر في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية رئيسة تحرير النشرة الإخبارية اليومية. تحمل شهادة بكالوريوس في الصحافة ـ جامعة نيويورك.