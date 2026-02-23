الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 4 مارس 2026
قواعد جديدة لتنفيذ ربط شبكة المياه في العقارات الجديدة في السعودية

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الاثنين 23 فبراير 2026
قواعد جديدة لتنفيذ ربط شبكة المياه في العقارات الجديدة في السعودية


تمكن القواعد الجديدة التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمياه، المطورين العقاريين من تنفيذ وصلات ربط شبكتي المياه والصرف الصحي للعقارات ضمن مراحل أعمال التطوير، بما يحد من الحفريات المتكررة لكل توصيلة على حدة، ويعزز سلامة الشوارع، ويقلل ازدواجية الأعمال، ويخفف التكاليف على المستفيدين.

وتبلغ تكلفة توصيل خدمة المياه للمستفيد ألف ريال لكل عداد، في حال قيام المطور العقاري بتنفيذ توصيلة الربط مسبقاً الى داخل حدود العقار ضمن مراحل التطوير بالتنسيق المبكر مع مقدم الخدمة.

يأتي هذا التنظيم ضمن اعتماد قواعد إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة والمشاريع التنموية، بما يسهم في الحد من الحفريات داخل الأحياء السكنية، وتحسين المشهد الحضري، وخفض التكاليف التشغيلية.

من المتوقع أن يسهم التنظيم في تعظيم العائد على استثمارات البنية التحتية، من خلال تقليل التدخلات التشغيلية المتكررة، ورفع كفاءة الإنفاق، وإطالة العمر التشغيلي للأصول، وتعزيز جودة الحياة.

يأتي ذلك ضمن مسار تطويري تعمل عليه الهيئة منذ بدء تأسيس أعمالها في مايو 2024، لبناء أطر تنظيمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة قطاع المياه، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

