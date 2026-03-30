الثلاثاء, 31 مارس 2026 | 12 شَوَّال 1447
الأخبار

قمة سعودية - أردنية - قطرية لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية

«واس»
«واس» من الرياض
الاثنين 30 مارس 2026 18:52 |1 دقائق قراءة
قمة سعودية - أردنية - قطرية لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية

عُقِد في محافظة جدة اليوم، لقاء ثلاثي جمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، والملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

وجرى خلال اللقاء الثلاثي بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، ومخاطره على حرية الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة، وانعكاسه على الاقتصاد العالمي، وتنسيق الجهود المشتركة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أن استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دول الخليج والأردن واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وكان ولي العهد السعودي بحث في جدة اليوم، والملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين أوجه العلاقات بين البلدين، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنه.

وأكدا على أن تكرار الهجمات الإيرانية العدائية على دول الخليج والأردن واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

كما استعرض ولي العهد السعودي في جدة اليوم، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، ومخاطره على حرية الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة، وانعكاسه على الاقتصاد العالمي، وتنسيق الجهود المشتركة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدا على أن استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دول الخليج واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

