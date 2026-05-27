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قطار المشاعر يكمل تفويج 357 ألف حاج من مزدلفة إلى منى

واس
واس من منى
الأربعاء 27 مايو 2026 16:51 |1 دقائق قراءة
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قطار المشاعر يكمل تفويج 357 ألف حاج من مزدلفة إلى منى

أكمل قطار المشاعر المقدسة تفويج حجاج بيت الله الحرام من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، وذلك بتمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.

وبيّنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" أن عدد الركاب المنقولين خلال الحركة الرابعة تجاوز 357 ألف حاج، ليصل إجمالي عدد المنقولين عبر قطار المشاعر المقدسة في الحركات الأربع المنتهية إلى أكثر من 961 ألف راكب.

كما انطلقت الحركة الخامسة من حركات قطار المشاعر المقدسة بتمام الساعة 9:00 صباحًا، والتي تستمر حتى الساعة 6:00 مساءً من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ثالث أيام التشريق، لنقل ضيوف الرحمن بين محطات عرفات 3 ومزدلفة 3 ومحطات منى 1 ومنى 2 وصولًا إلى محطة منى 3 (الجمرات) ذهابًا وإيابًا.

يُذكر أن الخطوط الحديدية السعودية قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من ألفي رحلة، يتم خلالها نقل أكثر من مليوني راكب طوال موسم الحج.

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