



شارك مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" في ملتقى ومعرض "التمكين المالي"، الذي استضافته جامعة اليمامة يومي 19 و20 نوفمبر 2025، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وحضور واسع من طلبة وأساتذة الجامعات السعودية.

وأقام المركز جناحاً تفاعليا استعرض برامجه ومبادراته لنشر الثقافة المالية، متضمنا فقرة "مستشارك المالي"؛ للإجابة عن استفسارات الزوار، إضافة إلى لُعبة عجلة "قرشك الأبيض"، التي أدارها سفراء "متمم"، لتعزيز الوعي المالي عبر أسئلة تفاعلية. كما نفذ المركز استبيانا لقياس تجربة الزوار ومدى الأثر المتحقق.

وعلى هامش الملتقى، نظم "متمم" محاضرة بعنوان "التوعية المالية"، قدمها عبدالله السلوم، أستاذ المالية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تناول فيها مفهوم الوعي المالي، وأهمية الادخار والاستثمار للأفراد ودورهما في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب توضيح المقصود بالتخطيط المالي وإدارة إستراتيجية الشؤون المالية الشخصية، وخطوات إعداد الخطة المالية الشخصية.

يُذكر أن مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” إحدى مبادرات وزارة المالية، ويهدف إلى رفع الوعي المالي وتعزيز المعرفة الاقتصادية عبر الشراكات والبرامج النوعية التي تسهم في نشر الثقافة المالية لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية رشيدة ومستدامة.