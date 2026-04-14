وزير الصناعة السعودي يطلع على الجاهزية التشغيلية لمشروعات الجبيل

في إطار متابعة استمرارية الأعمال والوقوف على كفاءة المنظومة التشغيلية في ظل التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، تفقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر الخريف، الجاهزية التشغيلية للمرافق والمنشآت الصناعية، وعددٍ من المشروعات التنموية في مدينة الجبيل الصناعية.

واطّلع على جاهزية مركز عمليات الهيئة الملكية بالجبيل، ومستوى كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة عبر منظومة اتصال متكاملة؛ بما يبرز أهمية التكامل بين الجهات ذات العلاقة ومنشآت القطاع الخاص في رفع مرونة الاستجابة للتحديات التشغيلية وتعزيز تنافسية البيئة الصناعية في السعودية.

وزير الصناعة خلال زيارته لشركة الوقود الحيوي بالجبيل الصناعية.

وزار شركة "فيوليا ميدل إيست" للخدمات البيئية، مطلعًا على جهودها في تقديم حلول التحول البيئي، وإدارة المخلفات الصناعية، وتحويلها إلى طاقة؛ بما يعزز استدامة العمليات الصناعية ويدعم كفاءة المنظومة التشغيلية في المدينة.

وتضمنت الزيارة أيضًا الاطلاع على أعمال شركة الوقود الحيوي المحدودة "بايو فيول"، المتخصصة في إنتاج وقود الديزل الحيوي المستدام من زيوت الطهي المستعملة، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية في الجبيل، ويعزز توجهاتها نحو حلول إنتاج أكثر استدامة.

وتفقد مشروعات مطار الجبيل، وما يضمه من مرافق تشمل صالات القدوم والمغادرة، وصالة كبار الشخصيات، ومنظومة نقل الأمتعة، إلى جانب الخدمات اللوجستية والمرافق المساندة، بما يدعم استقرار العمليات التشغيلية واستمراريتها.