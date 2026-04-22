فنادق أمريكا تخفض أسعارها خلال كأس العالم مع عزوف المشجعين

بدأت الفنادق في الولايات المتحدة في خفض أسعار الغرف بنسبة تصل إلى 30% لشهر يونيو، بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في أمريكا الشمالية، إذ ثنى الارتفاع الكبير في أسعار التذاكر وتكاليف السفر مشجعي كرة القدم عن الحضور كما يبدو، بحسب صحيفة "نيكاي آسيا".

مع اقتراب الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم، تبدو البطولة التي تقام كل أربع سنوات وكأنها أصبحت حكرا على الأثرياء يوما بعد يوم.

ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسعار تذاكر المباراة النهائية، التي طرحت للبيع في أبريل، ثلاث مرات لتصل إلى ذروة قدرها 10990 دولارا.

بلغ الأمر حد بيع بعض التذاكر بأكثر من 80 ألف دولار في الأسواق الثانوية. وتبدو هذه الأسعار "فلكية" عند مقارنتها بأسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2022 في قطر، والتي بيعت بنحو 1,605 دولارات وفقاً لتقارير.

أدى ارتفاع الأسعار إلى حصر جمهور المشاهدين في فئة ضيقة من الأثرياء، ما أجبر الفنادق على إعادة تقييم توقعاتها السابقة.

ستقام المباراة النهائية لكأس العالم في 19 يوليو في "إيست روثرفورد"، نيو جيرسي، بالقرب من مدينة نيويورك. ووفقًا لشركة الأبحاث الأمريكية "لايت هاوس"، بلغ متوسط سعر الليلة الواحدة في فنادق مدينة نيويورك 703 دولارات منذ 15 أبريل، بتراجع نسبته 19% عما كان عليه قبل أربعة أشهر.

وتشهد المدن المضيفة الأخرى اتجاهات مماثلة. ففي بوسطن، ماساتشوستس، انخفضت أسعار الفنادق بنحو 30% خلال مباريات الأدوار الإقصائية.

أما في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، فانخفضت الأسعار 23% و8% على التوالي.

سبق أن اعتمدت الفنادق أسعارًا تنافسية للغاية تحسبًا للطلب الكبير، لكن ارتفاع التكاليف الإجمالية لحضور المباريات، وارتفاع تكاليف السفر بسبب الحرب الإسرائيلية-الأمريكية على إيران، وتشديد إجراءات إصدار التأشيرات الأمريكية في عهد إدارة ترمب، دفعت بعض المشجعين إلى التخلي عن خططهم لحضور المباريات.

وقال أليكس باستيان، الرئيس التنفيذي لمجلس فنادق سان فرانسيسكو، "إن المسافرين الأجانب لا يمتنعون عن السفر فقط بسبب صعوبة الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، بل أيضًا بسبب ارتفاع التضخم"، مضيفا أن "ارتفاع قيمة الدولار لن يفيد الزوار الأجانب".

على عكس الاتجاه العام، سجلت مدينة هيوستن في تكساس، التي ستستضيف سبع مباريات، ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 37% لتصل إلى 262 دولاراً لليلة.

لكن التكاليف المحلية لا ترحم أحداً. أعلنت هيئة النقل في نيوجيرسي أن تذكرة القطار ذهاباً وإياباً من محطة "بنسلفانيا" في نيويورك إلى الملعب في نيوجيرسي، وهي رحلة تستغرق 15 دقيقة فقط، ستكلف 150 دولاراً، أي يزيد عن عشرة أضعاف السعر المعتاد نحو 13 دولارًا، ما أثار موجة غضب عارمة بين الجمهور.