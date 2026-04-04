الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 4 أبريل 2026 | 16 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.48
(-0.15%) -0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة138.6
(-0.07%) -0.10
الشركة التعاونية للتأمين125.9
(-0.87%) -1.10
شركة الخدمات التجارية العربية117.9
(-2.88%) -3.50
شركة دراية المالية5.19
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب34.54
(-2.43%) -0.86
البنك العربي الوطني21.65
(0.23%) 0.05
شركة موبي الصناعية10.9
(-0.46%) -0.05
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.38
(-1.21%) -0.42
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.75
(-0.22%) -0.04
بنك البلاد26.92
(0.37%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل10.05
(0.30%) 0.03
شركة المنجم للأغذية53.5
(1.90%) 1.00
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.38
(-0.18%) -0.02
الشركة السعودية للصناعات الأساسية59.55
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية149.9
(0.87%) 1.30
شركة الحمادي القابضة26.46
(-0.53%) -0.14
شركة الوطنية للتأمين12.9
(2.14%) 0.27
أرامكو السعودية27.6
(0.15%) 0.04
شركة الأميانت العربية السعودية14.21
(2.38%) 0.33
البنك الأهلي السعودي42.46
(0.28%) 0.12
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.9
(4.24%) 1.46
الأخبار

فرنسا تعتزم تقديم قروض للشركات الصغيرة المتضررة من ارتفاع الوقود

بلومبرغ
السبت 4 أبريل 2026 16:44
تابع آخر الأخبار على واتساب
تعتزم حكومة فرنسا تقديم قروض تصل إلى 50 ألف يورو (57600 دولار) للشركات الصغيرة الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف الوقود في قطاعات النقل والصيد والزراعة.

تمتد هذه القروض على مدى 36 شهراً، وتُمنح حصراً للشركات العاملة في تلك القطاعات التي تنفق ما لا يقل عن 5% من إيراداتها على الوقود. وذكرت وزارة المالية، في بيان صدر مساء الجمعة، أن التمويل سيتم عبر منصة إلكترونية يديرها بنك الاستثمار العام "بي بي آي فرانس" (Bpifrance).

كانت الحكومة قد أعلنت بالفعل دعماً محدوداً للوقود في قطاعات تشمل النقل بالشاحنات والصيد، إلى جانب توسيع نطاق برامج دعم الطاقة للأسر منخفضة الدخل. إلا أنها تجنبت حتى الآن اتخاذ تدابير أوسع وأكثر كلفة، بعد أن ساهم الإنفاق غير المستهدف في عام 2022 في اتساع عجز الموازنة الذي لا تزال البلاد تكافح لتقليصه.

فرنسا تدعم المتضررين

طلب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو من الوزراء، يوم الخميس، إعداد تدابير لدعم الأفراد المعتمدين على السيارات، عقب صعود أسعار الوقود على خلفية حرب إيران.

في المقابل، دعا نواب المعارضة، بينهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، إلى خفض كبير في الضرائب على البنزين والديزل، متهمين الدولة بالاستفادة من زيادة الإيرادات مع ارتفاع الأسعار.

وأفادت وزارة المالية أن قروض الشركات الصغيرة، التي أُعلن عنها مساء الجمعة، ستُمنح بفائدة 3.8% دون اشتراط ضمانات من المقترضين، مع بدء تلقي طلبات الحصول عليها اعتباراً من 13 أبريل.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية