غداً.. بدء الاشتراك في إصدار يونيو من صكوك "صح" بعائد 4.60%





يبدأ غداً الأحد حتى الثلاثاء الاكتتاب في إصدار شهر يونيو من منتج "صح" للصكوك الحكومية المخصصة للأفراد، والذي يعد أحد المنتجات الادخارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والصادرة عن الحكومة السعودية عبر وزارة المالية، فيما يتولى المركز الوطني لإدارة الدين ترتيب وإدارة البرنامج.

عائد ثابت وتواريخ الاستحقاق

في الجولة الادخارية السادسة لصكوك صح من عام 2026 تم تحديد نسبة العائد لإصدار يونيو عند 4.60% لمدة ادخار تبلغ عاماً واحداً، على أن تتم عملية التخصيص في 16 يونيو الجاري. كما فُتحت نافذة الاسترداد المبكر خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو، فيما سيتم إيداع مبالغ الاسترداد في حسابات المستثمرين بتاريخ 28 يونيو.

وتُصرف الأرباح المستحقة للمشتركين بنهاية عمر الصك عند تاريخ الاستحقاق، ما يوفر عائداً ثابتاً وواضحاً للمستثمرين الأفراد.

حدود الاشتراك والفئات المستهدفة

يبلغ الحد الأدنى للاشتراك في المنتج 1000 ريال، بما يعادل صكاً واحداً، بينما يصل الحد الأعلى إلى 200 ألف ريال للفرد الواحد عبر جميع إصدارات البرنامج.

ويقتصر الاكتتاب على السعوديين والسعوديات من الأفراد ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، شريطة امتلاك حساب استثماري لدى إحدى المؤسسات المالية المعتمدة، وهي: الأهلي المالية، الجزيرة للأسواق المالية، الإنماء للاستثمار، الأول للاستثمار، والراجحي المالية.

مزايا ادخارية منخفضة المخاطر

يتميز منتج "صح" بكونه مدعوماً من الحكومة السعودية، ما يجعله من الخيارات الادخارية منخفضة المخاطر مقارنة بالعديد من الأدوات الاستثمارية الأخرى. كما يوفر عائداً مجزياً، وإجراءات اشتراك واسترداد سهلة، دون فرض أي رسوم على المشتركين أو قيود على عمليات الاسترداد.

تعزيز ثقافة الادخار بين الأفراد

يأتي إطلاق المنتج ضمن جهود تعزيز ثقافة الادخار ورفع معدلات الادخار الفردي في السعودية، من خلال توفير أدوات ادخارية آمنة ومنتظمة تلائم مختلف الشرائح. كما يهدف البرنامج إلى مساعدة الأفراد على التخطيط المالي للمستقبل، وتوسيع قاعدة المنتجات الادخارية المتاحة في السوق المحلية، بما يدعم مستهدفات التنمية المالية وزيادة الوعي بأهمية الادخار طويل الأجل.