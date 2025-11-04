نصح كبار الرؤساء التنفيذيين في "وول ستريت" المستثمرين بالاستعداد لاحتمال تراجع أسواق الأسهم بأكثر من 10% خلال الأشهر الـ12 إلى الـ24 المقبلة، معتبرين أن مثل هذا التصحيح قد يشكل تحركاً صحياً للأسواق.

قال مايك غيتلين، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمارات "كابيتال غروب" (Capital Group)، خلال قمة مالية نظّمتها "هيئة النقد في هونغ كونغ" يوم الثلاثاء، إن أرباح الشركات قوية، "لكن التحدي يتمثل في مستويات التقييم".

وعمّا إذا كانت الأسهم رخيصة أو عادلة أو مبالغاً في تقييمها، قال غيتلين "سيقول معظم الناس إننا نقف في منطقة ما بين القيمة العادلة والمكتملة، لكنني لا أعتقد أن كثيرين سيقولون إننا بين الرخيصة والعادلة"، مضيفاً أن الأمر نفسه ينطبق على فروقات العائد في أسواق الائتمان.

ترقب موجة بيع في الأسهم

يوافقه الرأي كلٌّ من تيد بيك، الرئيس التنفيذي لـ"مورغان ستانلي" وديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـ"غولدمان ساكس" اللذين يريان بدورهما احتمال تعرّض الأسواق لموجة بيع كبرى في الفترة المقبلة، معتبرين أن مثل هذه التصحيحات سمة طبيعية في دورات الأسواق المالية.

وقال بيك إن الأسواق حققت مكاسب كبيرة، لكنها لا تزال تواجه "مخاطر أخطاء السياسات" في الولايات المتحدة، إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وأضاف "صحيح أن الأسواق تبدو مرتفعة التقييم.. لكن الواقع أن المخاطر النظامية تقلّصت على الأرجح".

وتوقّع أن يتحوّل التركيز في عام 2026 إلى نتائج أرباح الشركات، مع اتساع الفجوة في الأداء بين الشركات، بحيث تتقدّم القوية منها بينما تتراجع الضعيفة. كما أشار إلى أن سوق الطروحات الجديدة تشهد نشاطاً متزايداً على مستوى العالم، وأن "المستثمرين باتوا أكثر استعداداً لتحمّل المخاطر".

تصحيح صحي للأسواق

قال بيك "ينبغي أن نرحب أيضاً بإمكانية حدوث تراجعات تتراوح بين 10% و15%، طالما أنها لا تنتج عن صدمة اقتصادية كلية"، مضيفاً أن "ذلك يُعدI تطوراً صحياً ".

أما سولومون، فقال إن "تقييمات شركات التكنولوجيا بلغت مستويات مرتفعة جداً"، لكنه أوضح أن هذا لا ينطبق على السوق بأكملها. وأشار إلى أن نصيحة "غولدمان ساكس" لعملائه هي البقاء في السوق، ومراجعة توزيع محافظهم الاستثمارية، وتجنّب محاولة توقيت السوق.

وأضاف أن تراجعات الأسهم بنسبة 10% إلى 15% تحدث كثيراً حتى خلال دورات النمو الإيجابية، من دون أن تغيّر الاتجاه العام لتدفّقات رؤوس الأموال أو استراتيجيات الاستثمار طويلة الأمد، قائلاً "ما يحدث ببساطة هو أن السوق ترتفع ثم تتراجع قليلاً، لتتيح للمستثمرين فرصة لإعادة التقييم".