تعرض شركة علم المختصة في الحلول الرقمية، في أول نسخة دولية من مؤتمر LEAP، أبرز ابتكاراتها في مجال المدن الذكية، وفي مقدمتها سيارتها ذاتية القيادة المدعومة بنظام السائق الافتراضي وتقنية الخرائط ثلاثية الأبعاد فائقة الدقة والتوأم الرقمي، إضافة إلى منصة "ضامن" الرائدة في التقنية المالية والمعاملات الإلكترونية الآمنة.

وتشارك "عِلم" بصفتها شريك حلول الأعمال الرسمي في LEAP East 2026 أول نسخة دولية من مؤتمر LEAP منذ انطلاقه في الرياض، الذي تستضيفه هونغ كونغ خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو 2026.

كما تعرض في جناحها بمركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض، نماذج حية من حلولها في الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي، تشمل لوحات القيادة التفاعلية ونماذج الرؤية الحاسوبية المدرَّبة على التنبؤ بالعمليات التشغيلية، إلى جانب حلول "الوكيل الذكي" القائمة على نماذج لغوية متقدمة قادرة على فهم اللهجات والمشاعر.

وتأتي المشاركة في الحدث الذي تنظمه شركة "تحالف" بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالتعاون مع مكتب الابتكار والتقنية والصناعة في حكومة هونغ كونغ الخاصة، لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والشركات التقنية في المنطقة، وتعزيز حضورها في أحد أكثر الأسواق نموا في الاقتصاد الرقمي.

و تستعرض "عِلم" محفظة تضم أكثر من خمسين علامة تجارية ومنتجًا وحلًا رقميًا، مستندة إلى مسيرة التحول الرقمي بالمملكة، التي جاءت ضمن أفضل ست دول عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية.

وترتكز علم في قطاعات حيوية متعددة، من بينها الأمن والعمل والصحة والنقل والترفيه والسياحة والعقار والمالية والصناعة والطاقة، إلى جانب مجالات نوعية كالحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، وتكامل الأعمال، والمدن الذكية، والتقنية المالية.

ويمثل التوجه امتدادًا لمسيرة توسع الشركة خارج المملكة، التي شملت افتتاح مكتبها الإقليمي في سلطنة عُمان، وإبرام شراكات مع جهات حكومية في عُمان وسورية والمغرب، بما يعكس توجهها نحو نقل خبراتها في تطوير وتشغيل المنظومات الرقمية الحكومية إلى أسواق إقليمية ودولية، وبناء شراكات تدعم مسيرة التحول الرقمي في الأسواق المستهدفة.

وتشارك "عِلم" في أربع جلسات رئيسية تتناول البنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي في هندسة البرمجيات، والاقتصادات الرقمية، والمدن الذكية، كما تستثمر مشاركتها في الحدث لعقد لقاءات أعمال مع شركات تقنية ومؤسسات استثمارية وشركات ناشئة، بهدف بناء شراكات واستكشاف فرص جديدة في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.