الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.14
(1.37%) 0.11
مجموعة تداول السعودية القابضة161.9
(1.70%) 2.70
الشركة التعاونية للتأمين137.9
(1.03%) 1.40
شركة الخدمات التجارية العربية120.4
(0.92%) 1.10
شركة دراية المالية5.22
(2.15%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب38.2
(-0.78%) -0.30
البنك العربي الوطني22.33
(-0.31%) -0.07
شركة موبي الصناعية11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.62
(1.85%) 0.52
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.82
(0.56%) 0.11
بنك البلاد26.28
(0.84%) 0.22
شركة أملاك العالمية للتمويل11.32
(0.98%) 0.11
شركة المنجم للأغذية54.55
(0.74%) 0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55
(-0.99%) -0.55
شركة سابك للمغذيات الزراعية123
(0.65%) 0.80
شركة الحمادي القابضة27.2
(-0.22%) -0.06
شركة الوطنية للتأمين13.89
(1.46%) 0.20
أرامكو السعودية25.46
(1.11%) 0.28
شركة الأميانت العربية السعودية15.48
(0.52%) 0.08
البنك الأهلي السعودي44.1
(-0.23%) -0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.66
(0.53%) 0.14
الأخبار

عقبة في الكونجرس أمام تأكيد ترشيح رئيس الفيدرالي الأمريكي الجديد

بلومبرغ
بلومبرغ
الجمعة 30 يناير 2026 22:13 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
عقبة في الكونجرس أمام تأكيد ترشيح رئيس الفيدرالي الأمريكي الجديد

تعهد السيناتور الجمهوري توم تيليس بمنع تولي كيفين وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى حين وقف التحقيق الجنائي المتعلق بأعمال التجديد في مقرّ البنك المركزي، رغم اعتقاده بأن الترشيح مناسب.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ بعد وقت قصير من إعلان الرئيس دونالد ترمب اختياره وارش ليحلّ محلّ الرئيس الحالي جيروم باول، أشاد تيليس بالاختيار، لكنه قال إنه لن يسمح بالمضي قدماً (لأي عملية تأكيد الترشيح) في الوقت الراهن.

إنهاء التحقيق بشأن الفيدرالي

قال السيناتور عن ولاية كارولاينا الشمالية: "أنا مسرور بالمرشح؛ وأعتقد أنه، بحسب معظم التقديرات، يحظى بتقدير واسع".

أضاف، في إشارة إلى التحقيق في شهادة باول بشأن أعمال التجديد في مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن: "لكن لا يزال يتعيّن علينا حسم المسألة الحالية"، واصفاً التحقيق بأنه "ملاحقة تافهة".

تيليس، الذي يستعد للتقاعد ويشغل عضوية لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، شجع الإدارة على إنهاء التحقيق المتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي وباول، الذي تنتهي ولايته في مايو، بما يضمن استقلالية البنك المركزي.

وقال: "لدينا بعض الوقت حتى مايو لكي يختفي ذلك التحقيق ويفتح باب إجراءات التأكيد".

أعلن باول، الذي يُعدّ هدفاً دائماً لهجمات ترمب الساعي إلى خفض أسرع لأسعار الفائدة، في مقطع مصوّر هذا الشهر أن وزارة العدل وجّهت إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى، على خلفية التحقيق في مشروع التجديد وشهادته أمام الكونغرس بشأنه.

التعريفات
أمريكاالفيدراليالفائدة الأمريكية
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية