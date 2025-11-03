تخطط السعودية لفتح قنوات جديدة أمام مستثمري أذربيجان في مجالات الصناعة، والسياحة، والإنشاءات، والخدمات اللوجستية، بما يعكس رؤية قيادتي البلدين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوفير فرص نوعية للقطاع الخاص، وفقا لما قاله مهدي آل هضبان رئيس مجلس الأعمال السعودي الأذربيجاني.

دعا هضبان إلى استكشاف فرص الاستثمار في منطقة عسير، التي تشهد تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن إستراتيجية تنمية المناطق السعودية، مؤكدا استعداد السعودية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق المحلي.

مجلس الأعمال المشترك أوصى بعقد لقاءات ثنائية لتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين والتركيز على ملفي النقل البحري والجوي لتكثيف الرحلات وتحسين حركة البضائع بين الجانبين.

يشار إلى أن معدل التبادل التجاري بين البلدين في 2024، بالغ نحو 20 مليون دولار، وهو الرقم الذي وصف بكونه لا يعكس عمق العلاقات والاقتصادية بين الرياض وباكو ولا الإمكانات القوية للدولتين.

كان وفد تجاري سعودي قد زار العاصمة الأذربيجانية باكو أخيرا وعقد مجلس الأعمال بين البلدين اجتماعه الأول خلال الدورة الحالية، واتفق الجانبان على أهمية رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

تسهيل تسجيل الشركات السعودية عبر "النافذة الواحدة"

أذربيجان تؤكد استعدادها لدعم الشراكات الثنائية وتبادل الوفود التجارية مع السعودية لتوسيع نطاق التعاون الاستثماري المشترك

شملت التوصيات كذلك طلب توضيح النظام الضريبي الأذربيجاني الجديد المطبق على الشركات التي توظف أكثر من 20 موظفا، وتسهيل تسجيل الشركات السعودية عبر "النافذة الواحدة"، إلى جانب تزويد المجلس ببيانات محدثة حول المشاريع الحكومية المتاحة للاستثمار.

واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة ورفع تقارير دورية حول تقدم التعاون التجاري والاستثماري، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية تربط رجال الأعمال في البلدين لتسهيل عمليات التواصل وتبادل المعلومات.

من جانبه، دعا الجانب الأذربيجاني المستثمرين السعوديين إلى دخول سوق الإنشاء والتطوير العقاري في منطقة "قابالا"، لما تتميز به من مقوماتها سياحية، مؤكدا استعداده لدعم الشراكات الثنائية وتبادل الوفود التجارية بين البلدين بهدف توسيع نطاق التعاون الاستثماري.

نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين

مهدي آل هضبان رئيس مجلس الأعمال السعودي الأذربيجاني قال "إن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما وأن العلاقة السعودية الأذربيجانية تجاوزت مرحلة التبادل التجاري المحدود إلى مرحلة بناء شراكات إستراتيجية مستدامة".

وأوضح أن المجلس يسعى إلى تحويل التوصيات إلى مبادرات تنفيذية ملموسة، تشمل إنشاء المنصة الإلكترونية المشتركة وتفعيل فرق العمل القطاعية، بهدف جعل التعاون الاقتصادي بين السعودية وأذربيجان نموذجا يحتذى به في المنطقة.