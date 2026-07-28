



تقلّص العجز في تجارة السلع الأمريكية خلال يونيو، بعدما فاق تراجع الواردات انخفاض الصادرات.

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة يوم الثلاثاء أن عجز تجارة السلع انخفض بنسبة 4.2% مُقارنةً بالشهر السابق، ليبلغ 101.5 مليار دولار. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم بلومبرغ يُشير إلى عجز قدره 100 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات غير معدلة بحسب التضخم.

تراجعت صادرات السلع الأمريكية بنسبة 1.8%، في حين انخفضت الواردات بنسبة 2.6%.

واردات التوسع في مشاريع الذكاء الاصطناعي

شهد العجز التجاري للولايات المتحدة تقلبات خلال الأشهر الماضية، إذ أسهمت الحرب مع إيران في زيادة الطلب العالمي على المنتجات النفطية الأمريكية، بينما كثّفت الشركات الأميركية وارداتها لتلبية احتياجات التوسع في مشاريع الذكاء الاصطناعي.

كما عمدت الشركات إلى تكوين مخزونات إضافية من السلع والمواد الأولية، في ظل اتساع نطاق اضطرابات سلاسل الإمداد واستمرار التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة، ما زاد المخاوف من ارتفاعات إضافية في الأسعار.

أثار استئناف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران خلال هذا الشهر مخاوف جديدة بشأن احتمال تعطل حركة الشحن. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق من الشهر فرض رسوم جمركية جديدة لتحل محل الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في فبراير.