طيران الرياض يدشن أولى رحلاته الداخلية إلى مطار جدة برحلتين يوميا

دشن طيران الرياض الناقل الوطني الجديد للسعودية، أولى رحلاته الداخلية إلى مطار جدة بواقع رحلتين يوميا بين الرياض وجدة، وذلك في إطار خطته التوسعية لتعزيز شبكة رحلاته الداخلية، بحسب بيان اليوم.

وتبدأ رحلات طيران الرياض لمدينة جدة برحلتين يومياً اعتبارا من اليوم، وتزداد إلى ثلاث رحلات يومية بدءا من 18 يونيو، لتصل إلى أربع رحلات يومية بحلول 2 يوليو.

ويشهد هذا المسار نموا غير مسبوق في الطلب، ووفقاً لبيانات مؤسسة "OAG" المتخصصة في أبحاث وتحليلات الطيران، صُنف مسار "الرياض - جدة" كخامس أكثر المسارات الجوية الداخلية نشاطا وازدحاما على مستوى العالم في 2025، مسجلا 9.8 مليون مقعد.

ومن خلال تشغيل خدماتها على هذا المسار، تدعم "طيران الرياض" الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة وتوفير سعة مقعدية تعزز نمو قطاعات السياحة والأعمال والاقتصاد في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس، إنه تم اختيار هذا المسار بعناية لخدمة شريحة رئيسية من مسافري الأعمال والسياحة الثقافية، وبما يتماشى في أن يصبح الناقل الجوي عالميا ومساهما رئيسيا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمطارات جدة المهندس مازن جوهر، إن الخطوة تسهم في تعزيز الربط الجوي بين أهم مدينتين في المملكة، ويدعم الجهود الرامية إلى رفع جودة الخدمات وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين، بما يتماشى مع مستهدفات قطاع الطيران الوطني.

وأشار مازن إلى أن النمو المتواصل في حركة التشغيل يعكس مكانة مطار الملك عبد العزيز الدولي كمحور جوي رئيسي، حيث شهد الربع الأول من 2026 خدمة أكثر من 14.8 مليون مسافر على ما يقارب من 84 ألف رحلة، مع توسع كبير في الوجهات والخيارات للمسافرين.

ويسهم إطلاق الرحلات الى مدينة جدة ضمن جهود الوصول إلى أكثر من 100 وجهة عالمية، فيما يوفر وصولا سلسا إلى مدينة جدة بوصفها ميناءً تجارياً رئيسياً وبوابة استراتيجية لرحلات الحج والعمرة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.



