طيران الرياض لـ"الاقتصادية": نتوقع استلام 10 طائرات في نهاية 2026

بعد استلامه ثالث طائراته اليوم، يتوقع طيران الرياض إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة استلام 10 طائرات بنهاية عام 2026 وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" أسامة النويصر نائب الرئيس الأول للتسويق والتواصل المؤسسي في الشركة.

وأعلنت الشركة على هامش استلامها ثالث طائرة من طراز "بوينج 787-9 دريملاينر" في العاصمة السعودية الرياض عن أكبر توسع في شبكة وجهاتها منذ تأسيسها، مع طرح التذاكر إلى خمس وجهات جديدة اعتبارا من اليوم.

انطلاق عمليات الشركة الآن اغتنام للفرص

وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع أسعار الوقود العالمية في أعمال الشركة، قال النويصر "إن قطاع الطيران يعتمد على التحديات والفرص"، معتبرا انطلاق عمليات الشركة في هذا التوقيت يأتي في إطار اغتنام الفرص.

وتشمل الوجهات الجديدة كلًا من القاهرة، ودبي، وجدة، ومدريد، ومانشستر، على أن تنضم إليها وجهات إضافية خلال الأسابيع القريبة المقبلة، بما يعزز الربط الجوي بين العاصمة الرياض وعدد من أبرز المراكز الاقتصادية والسياحية والثقافية حول العالم.

وقالت "طيران الرياض" الذي أعلن عن إطلاقه في مارس 2023 إن وصول الطائرة اليوم يأتي في سياق تعزيز جاهزيته التشغيلية ودعم خططه التوسعية الرامية إلى ربط العاصمة الرياض بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.

رحلات إلى جدة ودبي ومدريد الأسبوع المقبل

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات الشركة إلى مدينة جدة اعتبارًا من 14 يونيو، ثم دبي في 18 يونيو، ثم القاهرة في 25 يونيو، تليها مدريد في 17 من يوليو، ثم مانشستر في 23 من يوليو، وذلك على متن طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" المصممة خصيصًا لطيران الرياض، وهي الثلاث الأولى ضمن أسطول يضم 72 طائرة من الطراز ذاته.

ووفقا للشركة فلن تقتصر هذه الرحلات على نقل المسافرين إلى الرياض فقط، بل ستجعل منها نقطة ربط رئيسية للمسافرين من أوروبا والأمريكتين إلى وجهات متعددة في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وخارجها.

كما أعلن الطيران عن تقديم موعد رحلته الافتتاحية من الرياض إلى لندن، من 1 يونيو إلى 10 يونيو الجاري بالتزامن مع استلامه المبكر لطائراته الجديدة كليًا من طراز "بوينج 787-9 دريملاينر"، على أن تبدأ مبيعات التذاكر مساء اليوم عبر القنوات الرسمية لطيران الرياض.

اختيار وجهات معينة لتلبية الطلب المتنامي

توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض قال "إن إطلاق هذه الوجهات الجديدة بعد أيام قليلة فقط من وصول أول طائرتين من طراز "بوينج 787-9 دريملاينر"، خطوة محورية في مسيرة طيران الرياض، وما نعلنه اليوم ليس إلا البداية لسلسلة من الإنجازات التي نسعى لتحقيقها في المستقبل القريب".

وأضاف: "اختيار هذه الوجهات بعناية لتلبية الطلب المتنامي على السفر، وتعزيز حركة الأعمال، والسياحة، والتجارة عبر أبرز الأسواق العالمية".

وتقدم مقصورة طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" الحديثة تقنيات متقدمة ومستوى رفيعا من الراحة عبر درجاتها الأربع للضيافة: درجة الأعمال إيليت، ودرجة الأعمال، والدرجة السياحية بريميوم، والدرجة السياحية.