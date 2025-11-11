من المنتظر أن يتم طرح لـ 250 ألف وحدة سكنية للأفراد والمستثمرين خلال معرض سيتي سكيب السعودية 2025، الذي ينطلق الأسبوع المقبل، وفق ما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة NHC للإسكان محمد البطي.

وأوضح البطي أن NHC ستكون المطور الرئيسي لـ134 ألف وحدة من إجمالي الوحدات المعروضة.

وفي حين تصل القيمة الإجمالية للمشاريع إلى 100 مليار ريال، ستتوزع الوحدات السكنية بحيث يكون 50% منها في مدينة الرياض ويتوزع البقية على 16 مدينة أخرى في السعودية.

الأسبوع الماضي أعلنت شركة NHC عن تسليم 60 ألف وحدة سكنية تخدم ما يقارب 300 ألف نسمة حتى أكتوبر 2025.

كما أعلنت الشركة عن شراكات مع كبرى الشركات الصينية والكورية لتنفيذ مشاريع نوعية في مختلف وجهات الشركة، وكذلك أبرمت الشركة شراكات لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة الحياة، أبرزها اتفاق مع تطوير المباني التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة لبناء (166) مدرسة حديثة بلا أسوار لأول مرة في السعودية.

وتسعى السعودية لتحقيق مستهدف الإسكان في رؤية 2030 عبررفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.

ينطلق معرض سيتي سكيب السعودية خلال الأسبوع المقبل، ويشهد مشاركة دولية واسعة، حيث يستضيف 550 شركة عارضة من 42 دولة حول العالم.