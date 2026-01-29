الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.18
(1.87%) 0.15
مجموعة تداول السعودية القابضة163.1
(2.45%) 3.90
الشركة التعاونية للتأمين138.7
(1.61%) 2.20
شركة الخدمات التجارية العربية120.4
(0.92%) 1.10
شركة دراية المالية5.22
(2.15%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب38.16
(-0.88%) -0.34
البنك العربي الوطني22.4
(0.00%) 0.00
شركة موبي الصناعية11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.66
(1.99%) 0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.8
(0.46%) 0.09
بنك البلاد26.34
(1.07%) 0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل11.3
(0.80%) 0.09
شركة المنجم للأغذية54.55
(0.74%) 0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.05
(-0.90%) -0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية123
(0.65%) 0.80
شركة الحمادي القابضة27.24
(-0.07%) -0.02
شركة الوطنية للتأمين13.86
(1.24%) 0.17
أرامكو السعودية25.38
(0.79%) 0.20
شركة الأميانت العربية السعودية15.51
(0.71%) 0.11
البنك الأهلي السعودي44.26
(0.14%) 0.06
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.72
(0.75%) 0.20
الأخبار

طرح 100 فرصة استثمارية لتعزيز الاستدامة البيئية في 11 منطقة سعودية

«واس»
«واس» من الرياض
الخميس 29 يناير 2026 20:20 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
طرح 100 فرصة استثمارية لتعزيز الاستدامة البيئية في 11 منطقة سعودية


طرح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في السعودية، 100 فرصة استثمارية بعددٍ من مواقع الغطاء النباتي في 11 منطقة، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص، ودعم تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وتشمل الفرص المطروحة أنشطة التخييم والكرفانات والفعاليات البيئية، موزعة على مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والمنطقة الشرقية، وعسير، ونجران، وحائل، وتبوك، والباحة، والجوف، بما يتيح للمستثمرين والمهتمين الاطلاع والتقديم على المواقع والأنشطة المناسبة لهم.

ويعمل المركز على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين تحقيقًا لمستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، ورؤية المملكة 2030، حيث تهدف الفرص الاستثمارية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم مشاريع التشجير وتأهيل الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية