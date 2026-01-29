طرح 100 فرصة استثمارية لتعزيز الاستدامة البيئية في 11 منطقة سعودية





طرح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في السعودية، 100 فرصة استثمارية بعددٍ من مواقع الغطاء النباتي في 11 منطقة، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص، ودعم تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وتشمل الفرص المطروحة أنشطة التخييم والكرفانات والفعاليات البيئية، موزعة على مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والمنطقة الشرقية، وعسير، ونجران، وحائل، وتبوك، والباحة، والجوف، بما يتيح للمستثمرين والمهتمين الاطلاع والتقديم على المواقع والأنشطة المناسبة لهم.

ويعمل المركز على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين تحقيقًا لمستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، ورؤية المملكة 2030، حيث تهدف الفرص الاستثمارية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم مشاريع التشجير وتأهيل الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة.