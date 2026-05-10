طرح منافسة لتوطين صناعة الإطارات بين وزارة الحرس الوطني وهيئة المحتوى المحلي

أعلنت وزارة الحرس الوطني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية طرح منافسة عبر منصة "اعتماد" لتوطين صناعة الإطارات ونقل المعرفة المرتبطة بها، ضمن جهود تعزيز المحتوى المحلي وتمكين الصناعة الوطنية وتطوير سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية في المملكة.

وتهدف المنافسة إلى توطين صناعة الإطارات من خلال إبرام اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، مقابل التزام بشراء أكثر من 200 ألف إطار على مدى خمس سنوات، بما يدعم تحفيز الاستثمارات الصناعية وبناء قدرات وطنية مستدامة في القطاع.

ودعت الجهتان شركات القطاع الخاص الراغبة في الاستثمار بالمجال إلى التقديم عبر منصة "اعتماد" ضمن منافسة تحمل اسم "اتفاقية توطين صناعة منتجات الإطارات وتوريدها لوزارة الحرس الوطني".

ويأتي طرح المنافسة عقب موافقة وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على المنتج المستهدف للتوطين، في امتداد لجهود وزارة الحرس الوطني وخططها الرامية إلى توطين الصناعات بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وأكدت الجهتان أن المبادرة تندرج ضمن تفعيل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة في المشتريات الحكومية، بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد، وخلق فرص وظيفية جديدة.