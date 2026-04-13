طرح مزايدة لاستثمار حقوق تسمية 5 محطات ضمن قطار الرياض

طرحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، مزايدة لاستثمار حقوق تسمية 5 محطات رئيسة ضمن مشروع قطار الرياض، وهي المروج، والملك فهد 1، والنزهة، والربيع، وجرير، وذلك بعقود تمتد لفترات تصل إلى 10 أعوام.

الهيئة دعت المستثمرين من القطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي للمشاركة، وفق ضوابط ومعايير دقيقة تتماشى مع كبرى مشاريع النقل العام الدولية، حيث يبدأ استقبال عروض الشركات الراغبة عبر منصة "فرص" من 8 أبريل حتى 10 مايو، ليتم بعدها دراسة الطلبات، وإعلان الشركات الفائزة، وترسية العقود عليها.

تأتي هذه الخطوة امتدادا للمرحلة السابقة التي شهدت ترسية مزايدة تخصيص حقوق تسمية 7 محطات على عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى، وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يحقق عوائد مالية مجزية يعاد استثمارها في دعم استدامة المشروع، وتطوير خدماته التشغيلية، وخفض تكاليفه، بجانب تقديم خدمات حديثة لمستخدميه ‏بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع جودة ‏الحياة في المدينة، وتطوير بنيتها الاقتصادية، وإطلاق إمكاناتها، وزيادة قدراتها التنافسية، ‏وتحسين بيئة الاستثمار فيها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.‏

يمنح مشروع الاستثمار في حقوق تسمية محطات القطار لشركات القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات المالية والعلامات التجارية فرصة مميزة لتعزيز حضورها، وترسيخ الهوية التسويقية ضمن أكبر مشروع نقل عام في المنطقة، ويشمل ذلك الاستفادة من مجموعة من المزايا الإعلانية، كاللوحات الإرشادية، ومنصات المصاعد والسلالم، وبوابات التذاكر، في مواقع تمتاز بكثافة سكانية وحركة تجارية نشطة، ومستوى إركاب مرتفع.