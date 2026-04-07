صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرات تفاهم مع 3 من أبرز مديري الأصول الدوليين

وقع صندوق الاستثمارات العامة 3 مذكرات تفاهم على هامش قمة الأولوية لمبادرة مستقبل الاستثمار FII، ميامي 2026 بالولايات المتحدة، مع 3 من أبرز مديري الأصول الدوليين، وهم كينج ستريت، ومان نوميريك وPGIM.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى جذب الاستثمارات والخبرات العالمية، من خلال إطلاق صناديق وإستراتيجيات استثمارية تسهم في تعزيز السوق المالية السعودية والإسهام في تسريع نموها.

وتتوافق مذكرات التفاهم مع إستراتيجية الصندوق لتعزيز قوة وتنوّع السوق المالية السعودية، وتعزيز إمكانيات وصول المستثمرين من أنحاء العالم إليها وتحقيق عوائد مستدامة، إلى جانب تمكين المؤسسات المالية، وتوسيع خيارات التمويل للقطاع الخاص، وتوفير منتجات استثمارية جديدة.

وقال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يواصل صندوق الاستثمارات العامة ترسيخ شراكاته المالية الإستراتيجية مع كبار مديري الأصول الدوليين، بهدف تعزيز أسواق رأس المال في السعودية، وجذب رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى المنطقة من خلال إستراتيجيات استثمارية جديدة.

في السياق، وقّع الصندوق مؤخراً مذكرات تفاهم مع كل من كينج ستريت ومان نوميريك وPGIM، بما يتماشى مع جهود الصندوق لتعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي للاستثمار، وتعزيز تنويع المنتجات في السوق المالية، والإسهام في تطوير القطاع المالي المحلي.

أضاف: "تهدف الاتفاقية مع كينغ ستريت إلى إطلاق منصة ائتمان خاصة جديدة، تركز على أسواق السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما ستركز مان نوميريك وPGIM على إستراتيجيات الاستثمار الكمي، ما يسهم في إحداث تحوّل يعزز وصول المستثمرين إلى السوق السعودية، ويزيد من تأثيرها في الأسواق العالمية".