قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن الاتفاقيات والصفقات العقارية في أول يومين من معرض "سيتي سكيب" سيتجاوز حجمها 161 مليار ريال، فيما أعلن أن هناك 3 مؤشرات عقارية جديدة ستكون متاحة للجميع العام المقبل.
ستنشر المواصفات الفنية لمعايير الترميز في مطلع عام 2026، بحسب الوزير.
قفزة نوعية في التمويل العقاري
وقال الحقيل إن السعودية أسست منظومة متكاملة للتمويل العقاري، مؤكدا أن هناك فرصا مستقبلية كثيرة في قطاع التمويل.
التقنيات العقارية في صدارة المشهد
أشار الوزير إلى أن هذه التقنيات غيرت تجربة العميل وقواعد الاستثمار العقاري وجعلت السعودية نموذجا عالميا، وفتحت أفقا واسعا أمام القطاع الخاص.
وقال إن سيتي سكيب أصبح منصة وطنية تعكس طموح السعودية في بناء مدن ذكية وحياة عصرية واقتصاد عالمي.
أضاف: "السعودية تتجه إلى مستقبل مبني على الثقة تقاس فيه قمة العقار بما يضيفه".
نظام تملك الأجانب يعزز الثقة
وزير الإسكان السعودية قال إن تحديث نظام التملك للأجانب وفق انظمة دقيقة يعزز ثقة المستثمر في السوق السعودية ويزيد الفرص المستقبلية.
فيما يتعلق بإجراءات ضبط السوق العقارية، قال الحقيل": "لا نرى حاجة لإجراءات جديدة في المدى القصير إلى المتوسط".