الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
العقارات

قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن الاتفاقيات والصفقات العقارية في أول يومين من معرض "سيتي سكيب" سيتجاوز حجمها 161 مليار ريال، فيما أعلن أن هناك 3 مؤشرات عقارية جديدة ستكون متاحة للجميع العام المقبل.

كشف الحقيل كذلك عن إنشاء أول معايير ترميز عالميا للملكيات العقارية في السعودية، ستجعل المملكة من أوائل الدول التي تقنن الأنظمة العقارية ضمن إطار رقمي. 

ستنشر المواصفات الفنية لمعايير الترميز في مطلع عام 2026، بحسب الوزير.

قفزة نوعية في التمويل العقاري

حققت سوق التمويل العقاري في السعودية قفزة نوعية، حيث تجاوز حجم القروض العقارية أكثر من 960 مليار ريال حتى الربع الثاني من العام الجاري، فيما ارتفعت نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى أكثر من 65% بنهاية العام الماضي.

وقال الحقيل إن السعودية أسست منظومة متكاملة للتمويل العقاري، مؤكدا أن هناك فرصا مستقبلية كثيرة في قطاع التمويل.

التقنيات العقارية في صدارة المشهد

 أكد الحقيل أن التقنيات العقارية أصبحت في صدارة المشهد بما يشمل الذكاء الاصطناعي.

أشار الوزير إلى أن هذه التقنيات غيرت تجربة العميل وقواعد الاستثمار العقاري وجعلت السعودية نموذجا عالميا، وفتحت أفقا واسعا أمام القطاع الخاص.

وقال إن سيتي سكيب أصبح منصة وطنية تعكس طموح السعودية في بناء مدن ذكية وحياة عصرية واقتصاد عالمي.

 أضاف: "السعودية تتجه إلى مستقبل مبني على الثقة تقاس فيه قمة العقار بما يضيفه".

بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في التوظيف قرابة 15% من أجمالي الوظائف في السعودية.

نظام تملك الأجانب يعزز الثقة

بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجني في العقار السعودي نحو 15% من إجمالي التدفقات في 2024، بحسب الحقيل.

وزير الإسكان السعودية قال إن تحديث نظام التملك للأجانب وفق انظمة دقيقة يعزز ثقة المستثمر في السوق السعودية ويزيد الفرص المستقبلية.

فيما يتعلق بإجراءات ضبط السوق العقارية، قال الحقيل": "لا نرى حاجة لإجراءات جديدة في المدى القصير إلى المتوسط".

