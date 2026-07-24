مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يتزايد الطلب على المثلجات في السعودية، ما ينعكس على سوق آلات الآيسكريم التي لم تعد تقتصر على المطاعم والمقاهي، بل أصبحت بوابة لمشروعات صغيرة تعتمد على تأجير الأجهزة للمناسبات والحفلات، بعوائد شهرية قد تصل إلى 6 آلاف ريال.

وخلال جولة ميدانية لـ"الاقتصادية" في شارع المدينة المنورة في العاصمة الرياض، أحد أبرز أسواق معدات المطاعم والمطابخ، رُصد تنوع كبير في آلات الآيسكريم، بأسعار تبدأ من 4 آلاف ريال وتصل إلى 40 ألف ريال، مع هيمنة المنتجات الصينية على السوق، إلى جانب توفر أجهزة أمريكية عالية الجودة.

أسعار تبدأ من 4 آلاف ريال

قال أيمن محمد، أحد العاملين في بيع معدات المطاعم لـ"الاقتصادية" إن السوق توفر تشكيلة واسعة من آلات الآيسكريم، معظمها من الصناعة الصينية، إضافة إلى أجهزة أمريكية يصل سعرها إلى نحو 40 ألف ريال.

وأوضح أن الآلات تتوفر بأحجام ومواصفات مختلفة، من أبرزها نظام التشغيل الليلي الذي يحافظ على جودة خليط الآيسكريم خلال فترات التوقف، إلى جانب خاصية التنظيف الذاتي، مضيفا أن الأجهزة تنقسم إلى نوعين متنقلة وثابتة، وتراوح أسعارها بين 5 آلاف و16 ألف ريال.

إنتاجية تصل إلى 50 لترا في الساعة

وأشار أيمن إلى أن من أكثر العلامات التجارية انتشارا في السوق أجهزة SPOCE، التي تتميز بإمكانية التحكم بدرجة التجميد، وتضم حوضين بسعة 6 لترات لكل منهما، فيما تصل إنتاجيتها إلى 50 لترا في الساعة، وتبدأ عملية التجميد بعد نحو 20 دقيقة من التشغيل.

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عدد الضواغط يحدد السعر وكفاءة الأداء

من جانبه، أوضح حمدي أحمد أن أسعار آلات الآيسكريم تختلف بحسب عدد الضواغط "الكمبروسر"، إذ تتوفر أجهزة بكمبروسر واحد وأخرى بكمبروسرين، وهو ما ينعكس على سرعة التجميد وكفاءة التشغيل.

وأضاف أن الضواغط المتوفرة في السوق أوروبية وبرازيلية، وكلاهما يقدم أداء متقاربا، فيما تراوح أسعار الآلات بين 5 آلاف و12 ألف ريال.

وأشار إلى توفر ماكينة من موديل HMR 830C بسعر 7800 ريال، تتميز بإنتاج يراوح بين 30 و45 لترا في الساعة، وتعمل على كهرباء 220 فولت، ومزودة بكمبروسر برازيلي، ونظام تشغيل ليلي، وشاشة LCD، وخزانين بسعة إجمالية تبلغ 20 لترا، ويصل وزنها إلى 152 كيلوجراما.

تأجير آلات الآيسكريم.. فكرة مشروع موسمي

ومع زيادة الطلب على المثلجات خلال الصيف، برزت فكرة تأجير آلات الآيسكريم المتنقلة لاستخدامها في المناسبات الخاصة والحفلات والأنشطة الخيرية والمنشآت التعليمية، بهدف توفير تجربة ترفيهية للزوار.

وبحسب عدد من العاملين في هذا النشاط، تراوح قيمة الإيجار اليومي بين 500 و800 ريال، وفقا لعدد قطع البسكويت والنكهات المقدمة.

6 آلاف ريال عائد شهري لمشروع فردي

قالت أم ريان، التي تعمل في تأجير آلات الآيسكريم منذ نحو 4 أعوام، إنها تعتمد على المشروع كمصدر دخل رئيسي، مؤكدة أن الطلب يرتفع بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف، والإجازات، والأعياد، وحفلات التخرج.

وأضافت أن تكلفة شراء الآلة تبلغ نحو 6500 ريال، بينما يراوح العائد الشهري بين 3 آلاف و6 آلاف ريال، مشيرة إلى أن الحجوزات المسبقة خلال الصيف تصل إلى ما بين 4 و5 طلبات أسبوعيا.

الأسعار ترتبط بعدد النكهات والبسكويت

وأوضحت أم ريان أن أسعار التأجير تختلف بحسب الباقة المطلوبة، إذ تبلغ قيمة باقة تضم 40 قطعة بسكويت مع أربع نكهات نحو 400 ريال، بينما تصل إلى 650 ريالا لباقة تشمل 100 قطعة بسكويت مع ثماني نكهات متنوعة.

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مشروع برأسمال لا يتجاوز 7 آلاف ريال

من جانبها، أوضحت رغد الدباسي، وهي إحدى العاملات في تأجير آلات الآيسكريم، أن المشروع يمثل مصدر دخل إضافيا وليس رئيسيا، مؤكدة أنه يحقق أرباحا جيدة رغم طبيعته الموسمية، حيث يزداد الطلب عليه خلال الإجازات الأسبوعية والمناسبات وفصل الصيف.

وأضافت أن تكلفة شراء آلة الآيسكريم تراوح بين 5 آلاف و7 آلاف ريال.

وأكدت أن من أهم متطلبات ممارسة النشاط الحصول على وثيقة العمل الحر، التي تصدر مجانا عبر منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

باقات متنوعة وخدمة مشغل إضافية

وأشارت الدباسي إلى أن أسعار التأجير تعتمد على عدد النكهات وقطع البسكويت، حيث تبدأ من 350 ريالا لباقة تضم 40 قطعة بسكويت وأربع نكهات، وترتفع إلى 400 ريال لست نكهات مع 60 قطعة، وهي الأكثر طلبا، ثم 450 ريالا لـ8 نكهات مع 80 قطعة، وصولا إلى 500 ريال لباقة تضم 10 نكهات و100 قطعة بسكويت، مع ضرورة الحجز قبل 24 ساعة.

وأضافت أن خدمة التوصيل مجانية داخل معظم الأحياء، بينما قد تصل رسوم التوصيل إلى 50 ريالا للمواقع البعيدة، كما يمكن توفير مشغل أو مشغلة للآلة مقابل 200 ريال لمدة ست ساعات.

واردات السعودية من آلات الآيسكريم تقفز 161%

وفقا لبيانات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، بلغ إجمالي واردات المملكة من آلات صناعة الآيسكريم 6508 أجهزة خلال 2024، قبل أن ترتفع في 2025 إلى 17003 أجهزة، بزيادة نحو 161% في عدد الوحدات المستوردة.

وتصدرت الصين قائمة الدول الموردة للمملكة بإجمالي 16366 جهازا، تلتها إيطاليا بـ373 جهازا، ثم الولايات المتحدة بـ90 جهازا، فيما جاءت المملكة المتحدة وتركيا بـ17 جهازا لكل منهما.