الخميس, 2 أبريل 2026 | 14 شَوَّال 1447
شركة PIL العالمية للشحن توسّع عملياتها في ميناء جدة الإسلامي

«الاقتصادية» من الرياض
الخميس 2 أبريل 2026 15:16
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن توسّع شركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز (PIL) في عملياتها بميناء جدة الإسلامي من خلال خدمتي الشحن "RGS" و"RS2"، في خطوة تعزّز مكانة الميناء كمحور لوجستي رئيسي على البحر الأحمر، وتدعم تنافسية الموانئ السعودية، وتسهم في تسهيل حركة التجارة العالمية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وتعمل خدمة الشحن "RGS" على ربط ميناء جدة الإسلامي، بـ 4 موانئ إقليمية وعالمية، تشمل موانئ نهافا شيفا، وموندرا بالهند، وجيبوتي، وبربرة في الصومال، وصولًا إلى ميناء جدة الإسلامي، بطاقة استيعابية تصل إلى 1,810 حاوية قياسية.

كما تعمل خدمة "RS2"على ربط ميناء جدة الإسلامي، بـ 9 موانئ إقليمية وعالمية، تشمل موانئ تشينغداو، وشنغهاي، ونينغبو، ونانشا، وشيكو في الصين، وسنغافورة، وجيبوتي، والسخنة في مصر، والعقبة بالأردن، وصولًا إلى ميناء جدة الإسلامي، بطاقة استيعابية تصل إلى 11,923 حاوية قياسية.

يأتي ذلك ضمن جهود "موانئ" لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيا ًمع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يضم 62 رصيفًا متعددة الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ونظام نقل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه، إضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة، والتجهيزات المتطورة، التي تشمل محطتين لمناوَلة الحاويات، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن.

