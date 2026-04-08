شركة "MSC" العالمية تضيف خدمة شحن جديدة لميناءي جدة والملك عبدالله برابغ

أضافت شركة "MSC" العالمية خدمة الشحن الجديدة SOUTH INDIA SRI LANKA" إلى ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالله برابغ ما يسهم في تعزيز الربط الملاحي بين السعودية والأسواق العالمية، ودعم انسيابية حركة التجارة الدولية، وزيادة الميزة التنافسية لموانئ المملكة، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للموانئ السعودية اليوم.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله برابغ بموانئ كولمبو وهامبتوتا في سريلانكا، بطاقة استيعابية تصل إلى 2500 حاوية قياسية.

يأتي ذلك ضمن جهود "موانئ " لتعزيز تصنيف السعودية في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعد أحد أهم الموانئ الإستراتيجية في السعودية على البحر الأحمر، ويؤدي دوراً محورياً في ربط السعودية بالأسواق الدولية، وتعزيز حركة التجارة، وخدمة سلاسل الإمداد العالمية بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن، فيما يضم ميناء الملك عبدالله وأرصفة و3 محطات، بطاقة استيعابية تصل إلى 5.1 مليون حاوية قياسية، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية التي تدعم كفاءة العمليات.

يعزز هذا الخط الملاحي الجديد لشركة MSC مستوى الترابط العالمي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويُمكّن حركة تجارة أسرع عبر السعودية والمنطقة.

ويسعى ميناء الملك عبدالله توسيع طاقته الاستيعابية إلى 25 مليون حاوية قياسية عند اكتمال تطويره، في حين تواصل المدينة تعزيز مكانتها كبوابة لوجستية، تدعم الصادرات الوطنية وتعزّز الحضور الاستراتيجي للسعودية.