شركة تعدين "بتكوين" المرتبطة بعائلة ترمب تسجل خسارة فصلية ثانية على التوالي

سجلت شركة "أمريكان بيتكوين " (American Bitcoin Corp)، المدعومة من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خسارة فصلية للربع الثاني على التوالي، مع تراجع قيمة حيازاتها من العملات المشفرة، وذلك بعد إطلاقها العام الماضي قبيل هبوط الأصل الرقمي الأكبر من مستويات قياسية.

بلغ صافي الخسارة 82 مليون دولار في الربع الأول، مقارنة بـ59 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، بحسب بيان للشركة التي تتخذ من ميامي مقراً لها صدر الأربعاء.

كما انخفضت الإيرادات بنحو 20% إلى 62 مليون دولار، نتيجة تراجع متوسط العائد لكل وحدة "بيتكوين" مُعدّنة.

تعد شركة "أمريكان بيتكوين" من بين قلة من الشركات المدرجة التي لا تزال متمسكة بالتركيز على تعدين العملة، رغم تحول القطاع على نطاق واسع نحو بناء بنية تحتية لخدمة شركات الذكاء الاصطناعي. ومنذ إدراجها في بورصة ناسداك في سبتمبر وسط زخم كبير، فقد السهم نحو 90% من قيمته مقارنة بذروته، ليستقر عند قرابة 1.25 دولار، مع تراجع إضافي بنحو 1% في تداولات ما بعد الإغلاق.

اقرأ أيضا: لأول مرة.. "ستراتيجي" تفتح الباب لاحتمال بيع بيتكوين

قال إريك ترمب، كبير مسؤولي الاستراتيجية في "أميركان بيتكوين": "تنمية حيازاتنا تظل الأولوية". وأضاف خلال مكالمة مع المستثمرين: "نواصل كذلك تعزيز احتياطياتنا عبر مشتريات خزانة منضبطة".

خلال الربع الأول، رفعت الشركة حيازاتها بنحو 1600 وحدة "بيتكوين"، ما يمثل زيادة تقارب 30%.

شبهات بتضارب المصالح

تحول تعدين "بيتكوين" من نشاط محدود إلى قطاع بمليارات الدولارات، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في سعر العملة خلال السنوات الأخيرة.

وضخت الشركات المدرجة عشرات المليارات لبناء مراكز بيانات، وشراء حواسيب متخصصة عالية الكلفة، وتأمين إمدادات ضخمة من الطاقة لتشغيل عملياتها. كما كانت هذه الشركات بين أوائل الداعمين لدونالد ترمب خلال حملته الرئاسية الأخيرة.

اقرأ أيضاً: كيف زلزل تسونامي العملات المشفرة إمبراطورية ترمب في الكريبتو؟

تُعد شركة "بيت ماين" (Bitmain) ومقرها بكين أكبر مُصنّع في العالم لأجهزة تعدين "بيتكوين"، كما تُعد مورّداً رئيسياً لشركة "أميركان بيتكوين"، ما يثير تساؤلات حول احتمال تضارب المصالح بين أفراد من عائلة ترمب وهذه الشركة الصينية. وقد أشار الرئيس وعائلته إلى عدم وجود أي تعارض في المصالح.