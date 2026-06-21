شركات عالمية تتنافس على سوق التبريد المركزي في السعودية

تتنافس شركات محلية وعالمية على اقتناص فرص استثمارية متزايدة في سوق التبريد المركزي في السعودية، مدعومة بمشاريع ضخمة قيد التنفيذ، في وقت يستهلك فيه التبريد نحو 50% من إجمالي الكهرباء المستخدمة في المباني وترتفع إلى 70% خلال فترات الذروة.

وقال موسى نبيل، رئيس مبيعات التكييفات في LG السعودية الكورية، لـ«الاقتصادية» على هامش المؤتمر الدولي لتبريد المناطق في جدة، إن الشركة نفذت أكثر من 25 مشروعا كبيرا في السعودية منذ عام 2008 باستثمارات تجاوزت 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن أحدث مشاريعها يتمثل في مشروع «الرياض أفنيو» شمال العاصمة الرياض.

وتعد السعودية من أكبر أسواق التبريد المركزي في المنطقة، مع مشاريع قيد التنفيذ تقدر قيمتها بنحو 2.32 مليار دولار، من أبرزها مشروع محطة التبريد المركزي في بوابة الدرعية بسعة 72.5 ألف طن تبريد، ومشروع تبريد المناطق في نيوم بسعة تصل إلى 200 ألف طن تبريد، إضافة إلى مشاريع تجارية وسكنية كبرى تعتمد على أنظمة التبريد المركزي لتعزيز كفاءة الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية.

توريد محطة تبريد مركزي بسعة 28 ألف طن تبريد لمشروع "الرياض أفنيو"

وأوضح أن الشركة قامت بتوريد محطة تبريد مركزي للمشروع بسعة إجمالية تبلغ 28 ألف طن تبريد لخدمة المركز التجاري الرئيسي والأبراج السكنية والتجارية، مبينا أن قيمة توريد أجهزة التبريد المركزي للمشروع تبلغ نحو 30 مليون ريال.

وأضاف أن مشروع «الرياض أفنيو» يعد من أكبر المشاريع التجارية متعددة الاستخدامات في المملكة، ومن المتوقع أن يصبح أحد أكبر المراكز التجارية في الشرق الأوسط عند اكتماله، مشيرا إلى أن دور الشركة يقتصر على تنفيذ محطة التبريد المركزية، فيما تتولى جهات أخرى تنفيذ الأنظمة الداخلية المرتبطة بها.

وأشار نبيل إلى أن من أبرز المشاريع التي نفذتها الشركة في المملكة مشروع مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث زودته بأنظمة تبريد بسعة 15 ألف طن تبريد تخدم الصالات والمرافق المساندة، إضافة إلى تنفيذ محطة تبريد لإحدى محطات إنتاج الكهرباء في المنطقة الشرقية بسعة 92 ألف طن تبريد، وهي الأكبر للشركة في السعودية.

مشاريع بـ 350 مليون ريال لشركة دالكيا الفرنسية

وفي السياق ذاته، قال ستيف ليموين، الرئيس التنفيذي لشركة دالكيا في الشرق الأوسط، "إن إجمالي قيمة المشاريع التي حصلت عليها الشركة في السعودية بلغ نحو 350 مليون ريال موزعة على قطاعات كفاءة الطاقة والطاقة الشمسية والتبريد المركزي".

وأوضح ليموين لـ«الاقتصادية» أن دالكيا، التابعة لمجموعة EDF الفرنسية، فازت بمشاريع تبلغ قيمتها 100 مليون ريال في مجال كفاءة الطاقة، و150 مليون ريال في مشاريع الطاقة الشمسية، إضافة إلى مشاريع للتبريد المركزي بقيمة 100 مليون ريال، مؤكدا أن الشركة تستهدف تسريع وتيرة نمو أعمالها في السعودية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي هذا التوسع في ظل توقعات بنمو قوي لسوق التبريد المركزي في الشرق الأوسط، إذ تشير تقديرات إلى أن حجم السوق قد يصل إلى نحو 15 مليار دولار بحلول عام 2027، مع توقعات بتضاعفه بحلول 2030، مدفوعا بالتوسع العمراني والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية ومراكز البيانات، إلى جانب توجه الحكومات لخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.

محطة تبريد مركزي في بوابة الدرعية بقيمة 186 مليون دولار

ومن بين أبرز المشاريع الجاري تنفيذها، مشروع محطة التبريد المركزي في بوابة الدرعية، الذي تبلغ سعته 72.5 ألف طن تبريد بعقد يمتد 25 عاما وقيمة استثمارية تقدر بنحو 186.4 مليون دولار، وتتولى تنفيذه شركة سيتي كول.

كما تشمل المشاريع الكبرى أول محطة تبريد مركزية تابعة لشركة KEC في المدينة المنورة بسعة 21 ألف طن تبريد موزعة على مرحلتين، لتوفير خدمات التبريد للمركز التجاري وبرج هيلتون والبرج السكني المرتبط بالمشروع لمدة 25 عاما.

وفي الرياض، يجري تنفيذ مشروع محطة تبريد لصالح إحدى الجهات الصناعية بسعة 17.7 ألف كيلوواط، فيما يعد مشروع تبريد المناطق في نيوم من أكبر المشاريع المخطط لها في المملكة بسعة تصل إلى 200 ألف طن تبريد، ما يعكس تنامي الاستثمارات في القطاع ودوره في دعم المشروعات الحضرية الكبرى ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.