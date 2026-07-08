قال القنصل الصيني في جدة، يانج يي، إن العلاقات الاستثمارية بين السعودية والصين تشهد نموا متسارعا، مدفوعة بتوسع التعاون في قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة.

وأشار إلى أن شركات سعودية تزور الصين أيضا لاستكشاف فرص استثمارية وشراكات في قطاع الطاقة المتجددة بما يعكس تنامي التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وأضاف يانج، أن عددا من الشركات الصينية لديها استثمارات في مشروعات البنية التحتية في مكة المكرمة والمدينة المنورة مع سعي لتعزيز التعاون في المنطقة الغربية، ولا سيما في مدينة جدة.

وأوضح أن الصين تعد حاليا الشريك التجاري الأول للسعودية، فيما تمثل المملكة أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن البلدين يشهدان نموا في الاستثمارات المتبادلة والتعاون العملي.

وتولي البلدان وفقا للقنصل أهمية كبيرة لتعزيز الثقة السياسية، وتوسيع التعاون الاقتصادي، ودعم التبادل التجاري بين البلدين.

في السنوات الأخيرة، استقر حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية عند أكثر من 100 مليار دولار سنويا، وتُصدّر الصين إلى السعودية بشكل رئيسي المنتجات الكهروميكانيكية والآلات والمركبات والأثاث والصلب، بينما تستورد منها بشكل رئيسي الوقود المعدني والمنتجات الكيميائية والبلاستيكية.

وفي أول شهرين من هذا العام وهي أحدث بيانات متاحة، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية 17.7 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 5.5%، منها صادرات صينية إلى السعودية بقيمة 9.8 مليار دولار بزيادة قدرها 18.7%.

ولفت القنصل الصيني إلى إن العالم يشهد اليوم تحولات كبرى غير مسبوقة منذ قرن، فيما تتفاقم التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتتعدد النزاعات، ويتعرض النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية لأزمات متشابكة، كما تتفاقم الحوكمة العالمية وتحدياتها.