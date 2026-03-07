شركات الطيران الخليجية تسعى لاستعادة نشاطها تدريجيًا

في ظل الأوضاع الراهنة بقطاع الطيران الخليجي، تشهد المنطقة تحديات كبيرة نتيجة لإغلاق معظم المجال الجوي في الشرق الأوسط بسبب النزاع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، تسعى شركات الطيران في الخليج إلى استعادة نشاطها تدريجيًا وسط هذه التحديات.

أعلنت الخطوط السعودية استئناف جزئي للرحلات الجوية من وإلى دبي بدءًا من يوم السبت، 7 مارس، وهو ما يعد خطوة نحو استعادة الحركة الجوية الطبيعية. في الوقت عينه، قررت شركة "ناس" السعودية تمديد تعليق رحلاتها من وإلى الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، العراق وسورية حتى 9 مارس.

من جهة أخرى، أعربت طيران الإمارات عن توقعها العودة إلى تشغيل كامل شبكتها بنسبة 100% خلال الأيام القادمة، وذلك وفقًا لتوافر المجال الجوي واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية، مما يعكس مرونة وتفاؤلًا بعودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي.

وفي إطار مساعي استعادة الحركة الجوية، أكدت هيئة الطيران المدني القطري أنها بصدد استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية في الدولة، مشيرة إلى التزامها بالمعايير الدولية لضمان سلامة الركاب.

يُذكر أن قطاع الطيران الخليجي يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الإقليمي، وأن التحركات الحالية تهدف إلى تقليل تأثير الأزمات العالمية على هذا القطاع الحيوي.