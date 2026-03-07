الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 21 مارس 2026 | 2 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.44
(-9.93%) -0.71
مجموعة تداول السعودية القابضة138.8
(0.29%) 0.40
الشركة التعاونية للتأمين128.8
(1.02%) 1.30
شركة الخدمات التجارية العربية110.9
(1.28%) 1.40
شركة دراية المالية5.09
(-2.12%) -0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب34.4
(1.78%) 0.60
البنك العربي الوطني20.87
(-0.62%) -0.13
شركة موبي الصناعية12.2
(2.61%) 0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.5
(-1.46%) -0.48
شركة إتحاد مصانع الأسلاك15.94
(1.85%) 0.29
بنك البلاد26.4
(0.23%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل10.18
(0.20%) 0.02
شركة المنجم للأغذية50
(2.33%) 1.14
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.54
(1.23%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.1
(1.06%) 0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية135.5
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة25.1
(-1.57%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين12.15
(0.50%) 0.06
أرامكو السعودية27.06
(-0.15%) -0.04
شركة الأميانت العربية السعودية12.85
(3.63%) 0.45
البنك الأهلي السعودي40.32
(1.05%) 0.42
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32.12
(-3.83%) -1.28
الأخبار

شركات الطيران الخليجية تسعى لاستعادة نشاطها تدريجيًا

«الاقتصادية» من الرياض
السبت 7 مارس 2026 0:20 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
في ظل الأوضاع الراهنة بقطاع الطيران الخليجي، تشهد المنطقة تحديات كبيرة نتيجة لإغلاق معظم المجال الجوي في الشرق الأوسط بسبب النزاع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، تسعى شركات الطيران في الخليج إلى استعادة نشاطها تدريجيًا وسط هذه التحديات.

أعلنت الخطوط السعودية استئناف جزئي للرحلات الجوية من وإلى دبي بدءًا من يوم السبت، 7 مارس، وهو ما يعد خطوة نحو استعادة الحركة الجوية الطبيعية. في الوقت عينه، قررت شركة "ناس" السعودية تمديد تعليق رحلاتها من وإلى الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، العراق وسورية حتى 9 مارس.

من جهة أخرى، أعربت طيران الإمارات عن توقعها العودة إلى تشغيل كامل شبكتها بنسبة 100% خلال الأيام القادمة، وذلك وفقًا لتوافر المجال الجوي واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية، مما يعكس مرونة وتفاؤلًا بعودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي.

وفي إطار مساعي استعادة الحركة الجوية، أكدت هيئة الطيران المدني القطري أنها بصدد استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية في الدولة، مشيرة إلى التزامها بالمعايير الدولية لضمان سلامة الركاب.

يُذكر أن قطاع الطيران الخليجي يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الإقليمي، وأن التحركات الحالية تهدف إلى تقليل تأثير الأزمات العالمية على هذا القطاع الحيوي.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية